Jean-Noël Spitzer avait prévenu avant la rencontre : "Rouen n’est plus un promu. Cette équipe s’est considérablement renforcée. Elle a eu le temps de faire son diagnostic avec une demi-année probatoire en raison de l’arrêt du championnat." Le manager du RC Vannes n’a donc pas été surpris de voir son équipe malmenée, notamment durant la première période. Le score à la pause ? 22-0 en faveur des Lions de Normandie grâce à trois essais. Mais ce qui a marqué, c’est l’incapacité des Vannetais à inscrire le moins point durant ces quarante premières minutes. Malgré trois gros temps fort sur la ligne adverse, les Bretons sont restés bredouilles. La raison ? Probablement un manque de soutien offensif. A plusieurs reprises, les coéquipiers de Jérémie Abiven ont été sanctionnés pour ne pas avoir libéré un ballon au sol contesté. "Nous avons clairement perdu la bataille du jeu au sol, souligne Spitzer. Mais pour moi, c’est d’abord le porteur de balle qui ne fait pas les efforts de lutter pour rester debout plus longtemps. C’est le gros point noir de la rencontre. Sur ce secteur de jeu, nous ne sommes pas encore au niveau, nous devrons élever notre niveau de jeu."

Autre secteur de jeu à corriger pour les Vannetais, la défense des ballons portés. Autant l’an passé, Rouen manquait de densité pour bien structurer ses mauls, autant cette saison, les hommes de Richard Hill seront équipés. Et ils l’ont démontré face au RCV. En fin de première période, ils ont même obtenu un essai de pénalité sur cette phase de jeu. "Nous n’avons pas su défendre sur ces ballons portés, souligne encore le manager du RC Vannes. À mon sens, c’est un problème de timing au niveau de l’impact, à la retombée du ballon. Heureusement, ça a été un peu mieux en seconde période." Il aura fallu tout de même attendre les dernières secondes pour que le RCV obtienne un essai de pénalité sur mêlée. En toute logique. Et un deuxième tout en force après un travail de sape des avants plus de cinq minutes après le temps réglementaire. "C’est un match qui finit une grosse semaine de travail, synthétise Jean-Noël Spitzer. Certaines choses m’ont plu, mais trop peu. Deux belles séquences offensives, ce n’est pas assez. Mais je repars surtout sans blessé et nous avons fait jouer huit ou dix espoirs, ce qui est très intéressant."