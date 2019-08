Rugbyrama : Quelle analyse portez-vous sur cet victoire face à Nevers ?

Jean Bouilhou : Forcément, on est d'abord satisfait. Les joueurs ont vraiment répondu présent malgré le mélange de deux équipes entre les deux mi-temps. Force est de constater que les gars avaient faim de retrouver le terrain. En plus, on a vu la manière ! Des choses très intéressantes sur lesquelles on pourra construire davantage. Dans l'ensemble, je suis très content pour eux car ils ont travaillé très dur pendant ces six semaines de préparation.

On a en effet vu un jeu plaisant, cela fait-il partie de vos plans ?

Oui, c'est ce qu'on a un peu en tête avec Jeff ; faire vivre le ballon. Mais il va falloir le conserver. C'est le point négatif : on a pris quelques essais sur turnover. En tout cas il y a cette volonté de prendre des initiatives. Cela peut paraître désorganisé de l'extérieur mais on a vu quelques bons mouvements. On peut aussi féliciter les gars pour la mêlée. Ça reste un match amical et Nevers est quand même venu avec pas mal de blessés.

Un amical que vous vouliez absolument gagner, au vu de la pénalité à la 70e...

Oui les joueurs la voulaient, ils avaient à cœur de conclure ce match de la plus belle des manières. Forcément, le contenu est regardé mais si on peut gagner, pourquoi s'en empêcher ?