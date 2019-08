Grenoble avec Saseras et Selponi à la charnière pour affronter Colomiers

Avec Germain à l'arrière pour débuter la rencontre, Grenoble peut toujours compter sur ses cadres pour cette nouvelle aventure en Pro D2. Martel, Fourie et Ancely formeront la troisième ligne. Du côté de Colomiers ce sera Poet à l'ouverture et la première ligne sera composée de Dubois, Saaidia et Sheklashvili

Le XV de départ de Grenoble : 15. Germain ; 14. Dupont, 13. Uberti, 12. Taufa, 11. Guillemin ; 10. Selponi, 9. Saseras ; 7. Ancely (cap), 8. Fourie, 6. Martel ; Capelli, 4. Gayraud ; 3. Kubriashvili, 2. Fourcade, 1. Jacquot

Les remplaçants : Bouchet, Van Resburg, Tuinukuafe, Blanc-Mappaz, Valençot, Glénat, Tupuola, Montagne

Le XV de départ de Colomiers: Girard ; 14. Pimienta, 13. Maurino, 12. Fontaine, 11. Vici ; 10. Poet, 9. Dupas ; 7. Chiappesoni, 8. Vergnes, 6. Beco ; 5. Granouillet, 4. Thomas ; 3. Sheklashvili, 2. Saaidia, 1. Dubois

Les remplaçants : Barlot, Pirlet, Bézian, Ponpon, Perrin, Soulan, Gori Palma-Newport