Fin de série pour Grenoble, Colomiers s'impose à Valence-Romans... Les pronos pour la 19e journée

Biarritz - Soyaux-Angoulême

Dans ce match d’ouverture de la 19e journée de Pro D2, Biarritz reçoit Soyaux-Angoulême au parc des sports Aguiléra. Un duel qui promet d’être de haute volée entre les Biarrots, 6e et les Angoumoisins, 8e. Séparés par seulement 4 points, nul doute que le SAXV tentera d’aller chercher sa troisième victoire à l’extérieur de la saison afin de rester dans les clous des 6 places qualificatives. De leur côté, les hommes de Matthew Clarkin auront dans le viseur de poursuivre leur belle série de 9 victoires sur 9 rencontres à domicile depuis le début de la saison.

Notre pronostic : Victoire de Biarritz

Vannes - Provence

Les Bretons reçoivent Provence en étant toujours invaincus à la maison. Ils restent sur 3 victoires sur les 5 derniers matchs et voudront enfoncer des Provençaux malades pour la 19e journée de championnat. L’affaire semble difficile pour les Aixois, car ils comptent seulement une victoire sur les 5 dernières rencontres face à Rouen. Cependant, Provence a réellement besoin de points pour remonter au classement.

Notre pronostic : Victoire de Vannes avec bonus offensif

Mont-de-Marsan - Aurillac

Les deux équipes restent sur un excellent résultat le week-end dernier. En s’imposant largement contre Perpignan, le Stade Montois a enchaîné un deuxième succès consécutif et a repris confiance en son jeu. Aurillac a gagné le match de la peur contre Rouen et a donc pris un peu d’air sur le bas du classement. Les deux équipes auront donc la volonté de confirmer leur bonne dynamique.

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan

Montauban - Oyonnax

Après s’être incliné lors des deux dernières journées à Biarritz puis à Angoulême, retour à Sapiac pour l'USM qui accueille Oyonnax. Une victoire ô combien importante pour les Montalbanais, actuellement 12e avec 32 points, pour s’éloigner des dernières places du classement. Victorieux la semaine passée face à Biarritz à domicile, les Oyomen chercheront à remonter sur le podium en essayant de glaner un succès.

Notre pronostic : Victoire de Montauban, bonus défensif pour Oyonnax

Rouen - Béziers

Après la défaite à Aurillac, les joueurs de Rouen ont retrouvé la zone de relégation. Ils comptent sur la réception de Béziers, qui reste sur 4 défaites d’affilés, pour engranger des points importants pour le maintien. Cette réception arrive à point nommé pour des Normands en mal de points. Béziers voudra sortir de sa spirale négative et renouer avec la victoire en championnat. Pour l’instant, l’ASBH occupe une inquiétante 11e place.

Notre pronostic : Victoire de Rouen

Valence-Romans - Colomiers

Dispensés de match à Carcassonne à cause des intempéries la semaine dernière, les Drômois retrouvent le chemin des terrains du championnat. Les joueurs de Valence sont distancés au classement par Rouen et Aurillac. Ils devront impérativement renouer avec la victoire pour continuer à croire au maintien. En face, Colomiers est en pleine forme. Les Hauts-Garonnais sont deuxièmes de championnat et restent sur une série de sept succès consécutifs.

Notre pronostic : Victoire de Colomiers

Perpignan - Carcassonne

L’USAP sort d’une lourde défaite à Mont-de-Marsan dimanche dernier et voudra réagir immédiatement devant leur public d’Aimé-Giral. Les Catalans viseront une victoire bonifiée pour retrouver la tête du classement, qu’ils ont perdu la semaine dernière. En face, les Audois se rendent à Perpignan sans vraiment de pression mais avec l’envie de bien figurer. Après une semaine de repos due au report de son match face à Valence-Romans, Carcassonne viendra se tester à Perpignan.

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Perpignan.

Nevers - Grenoble

Match du haut de tableau entre des Nivernais qui voudront confirmer leur place dans le Top 6 du championnat et des Grenoblois qui voudront enchaîner après leur succès contre Béziers et continuer leur série de 4 victoires. Avant cette rencontre, Nevers est cinquième à égalité avec Béziers et Grenoble est leader du championnat. Les points de la victoire semblent être donc importants pour les deux équipes qui voudront continuer leurs dynamiques positives.

Notre pronostic : Victoire de Nevers, bonus défensif pour Grenoble