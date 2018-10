Adrien Buononato (Oyonnax) : "Je ne voulais pas rentrer dans le conflit"

Rugbyrama : Qu’est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision ?

Adrien Buononato : C’est une décision un peu commune. Il y a aussi les présidents dans cette décision même si j’ai un peu bousculé les choses. Dès le mois de juin dernier, quand j’avais réussi à reconstituer un staff qui m’allait bien, j’ai demandé aux présidents de pouvoir bosser avec des garanties. Donc de prolonger le staff qui n’a qu’un an de contrat, et moi par la même occasion. Ils m’ont dit d’attendre fin juillet pour voir comment le staff fonctionne. Puis on m’a dit que certains partenaires les ont lâché notamment parce qu’ils m’avaient maintenu. Je ne voulais pas rentrer dans le conflit. J’ai dit que je trouvais ça un peu dommage de ne pas pouvoir aller au bout des idées à cause de partenaires… On m’a alors dit que si l’on attendait octobre et que l’on était dans les deux premiers, cela calmerait tout le monde et que l’on pourrait repartir sur un projet plus long. Entre temps, j’ai commencé à prévenir le staff. À la fin du premier bloc on est deuxième et on me dit que c’est un peu tôt. J’ai dit que je ne voulais pas attendre plus, que je laisserais du temps pour chercher quelqu’un mais j’ai senti qu’il y avait un problème. J’ai donc dit que je parlerais aux joueurs quoi qu’il arrive à la fin du deuxième bloc, quelle que soit la décision.

Cela vous permet d’être plus libre vis-à-vis de tout le monde ?

A.B. : Oui, vite acter les choses permet d’être plus libre vis-à-vis de tout le monde et ça permet aux joueurs qui sont en fin de contrat de savoir que ce n’est pas moi qui vais décider ou non de leur prolongation. Ça ne leur apporte pas de réponse aujourd’hui mais c’est quand même un peu plus simple. Quand j’ai repris le club, je ne l’ai su qu’en mars-avril donc pour construire une équipe derrière, c’est compliqué. Donc pour une équipe qui voulait jouer le maintien en Top 14, c’est dur car tu peux difficilement recruter et difficilement mettre les choses en place. En l’annonçant plus tôt, ca permet aussi au club de ne pas être trop en retard sur le marché des transferts même si c’est déjà bien entamé. Du point de vue personnel, c’était pour être libre de faire ma saison comme je voulais. Les conséquences ne sont pas les mêmes quand tu es là pour la saison d’après, tu bâtis sur le projet et sur du plus long temps. La structure élite a fait que l’on a construit les choses d’une certaine façon mais quand tu dois partir à la fin de l’année, tu es focus uniquement sur le résultat de la fin de l’année. Ce n’est pas tout à fait la même chose dans le management.

Pro D2 - Adrien Buononato (Coach d'Oyonnax) et Thierry Emin (Président d'Oyonnax)Icon Sport

Justement, n’y a-t-il pas de la frustration alors que la section élite vient d’être mise en place ?

A.B. : Non. Je trouve que cela fonctionne drôlement bien. Les joueurs qui sont dans ce centre élite, ils ont un vrai plus par rapport à d’autres des centres de formation « classique ». Ils grandissent en tant que professionnel et il y en a encore qui vont joueur contre Nevers ce vendredi. C’est vachement chouette. Quand je le faisais, je savais que ce n’est pas moi qui en récolterait les fruits. Le temps que l’on mette en route un vrai cercle vertueux, que les meilleurs jeunes français qui n’ont pas de débouchée dans leur club viennent chez nous en se disant qu’il y a une possibilité de jouer en pro. Je trouve ça sympa de laisser un truc. J’espère vraiment que c’est quelque chose qui perdurera. Je sais très bien que ça a un coût et que si le club doit lutter en Top 14, peut-être qu’il n’aura pas les moyens de maintenir cette section. Je ne sais pas. Ils choisiront… Je n’ai pas de déception là-dessus.

" Si le staff n’est pas conservé, j’aurais à cœur de démarrer autre chose avec eux "

Cette expérience de « numéro un » à Oyonnax peut-elle être considérée comme un tremplin ?

A.B. : Je ne sais pas. J’aime être dans un staff et avec la façon dont on se partage les choses cette année, il n’y a pas de numéro un ou de numéro deux. Je pense que chacun est numéro un dans son domaine. Je n’ai pas le sentiment que ce titre de « numéro un » empêche de donner des responsabilités à tout le monde. Tremplin ou pas, c’est une chouette expérience.

Pro D2 - Adrien Buononato (Coach d'Oyonnax)Icon Sport

Après avoir travaillé avec les jeunes durant votre carrière d’entraîneur, cela confirme peut-être que vous vous prédestinez davantage vers un staff d’équipe première ?

A.B. : Je pense que bosser avec les jeunes est une clef pour les clubs qui veulent se construire une vraie identité. Faire grandir un joueur dans un club et le faire jouer avec l’équipe première, si ce n‘est pas un gage de succès, c’est une garantie sur l’état d’esprit. C’est quelque chose qui m’importe beaucoup, comme je l’ai fait au Racing ou au Stade français. Je veux continuer à avoir un repère sur les jeunes. C’est une histoire de transmission. Ce que je trouve sympa cette année, c’est aussi de bosser avec de jeunes entraîneurs comme Maurie (Fa’asavalu) et Vili (Ma’afu). C’est aussi de la formation. Je me retrouve là-dedans.

Vous faut-il déjà penser à l’après-Oyonnax ?

A.B. : Il se trouve que je savais déjà que je n’étais pas sûr de rester à Oyonnax donc les agents ont bossé un peu en amont. Il y a des pistes. Ce qui va se décider, c’est est-ce que le staff actuel sera conservé ou non par Joe, et alors je partirai pour intégrer un autre staff, ou alors il n’y a pas de possibilité pour eux et à ce moment là j’ai envie d’emmener le staff avec moi. Ce n’est pas forcément les mêmes projets et les mêmes clubs que cela concerne. Je ne peux pas me prononcer aujourd’hui, c’est un peu tôt mais en tout cas j’espère que le staff sera vite fixé. Il est compétent. S’ils ne sont pas gardés, j’aurais à cœur de démarrer autre chose avec eux.