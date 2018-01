Une charnière neuve pour l'USAP et Aurillac

Perpignan troisième doit s'imposer pour continuer sur la lancée de sa victoire à Dax. Le staff catalan a donc décidé de titulariser une nouvelle charnière. Ecochard et Seguy remplacent Deghmache et Selponi. Jens Torfs, fait également son apparition dans le XV. Le Stade Aurillacois a également décidé de remplacer sa charnière de la semaine dernière. C'est Small et Bouyssou qui débuteront la rencontre.

Le XV d'Aurillac : 15. Salles ; 14. Valentin, 13. Luatua, 12. Dubourdeau, 11. Fajrowski ; 10. Small, 9. Bouyssou ; 7.Roussel, 8. Nouhaillaguet, 6. Briatte ; 5. Edwards, 4. Hézard ; 3. Alves, 2. Rude, 1. Khatiashvili.

Les remplaçants : 16. Rieu, 17. Nostadt, 18. Maninoa, 19. Maituku, 20. Boisset, 21. Segonds, 22. Cassan, 23. Seyrolle.

Le XV de Perpignan : 15. Acébès; 14. Bousquet, 13. Torfs,12. Cocagi, 11. Pujol; 10. Seguy, 9. Ecochard; 7. Brazo, 8. Mamea Lemalu, 6. Faleafa; 5. Vivalda, 4. Labouteley; 3. Muller, 2. Lam, 1. Forletta.

Les remplaçants : 16. Carbou, 17. Walcker, 18. Eru, 19. Chateau, 20. Deghmache, 21. Selponi, 22. Farnoux, 23. Kotze.