Toujours debout !

La saison du Biarritz Olympique n’a pas été un long fleuve tranquille. Loin de là. Elle s’est avérée être probablement l’une des plus éprouvantes de ces dernières années. Tout a commencé, lorsqu’en janvier dernier, le sujet de la fusion a refait surface. Un mois plus tard 2 jours après la victoire du BO contre l’Aviron dans le derby basque 17-14 Benjamin Gufflet prenait la présidence du club à la place de Nicolas Brusque.

Nicolas Brusque - President BiarritzIcon Sport

S'ensuivaient alors des échanges par voie de presse où Charles Gave, un des nouveaux actionnaires, se montrait très critique envers l’ancienne direction et auxquels Nicolas Brusque répondait. Mais rapidement, des tensions sont apparues au sein de la nouvelle gouvernance et, un mois et demi après leur arrivée, trois des nouveaux actionnaires (Gave, Netter et Aldigé) quittaient le conseil d’administration du club. Quatre jours plus tard, le BO perdait un de ses plus grands serviteurs : le directeur général Pierre Bousquier succombait à un malaise cardiaque, jetant un grand froid au sein du club.

Face à ce drame, Benjamin Gufflet décidait alors de “prendre du recul” laissant la présidence à Benoît Raynaud. Depuis, les affaires se sont calmées, mais Biarritz est toujours à la recherche d’1,5 million d’euros sous peine de voir la DNACG sévir. Le passage devant le gendarme financier est d’ailleurs prévu pour le 26 avril.

Le pilier d'Oyonnax Tommy RaynaudIcon Sport

" On est bien mieux qu’il y a un mois, Lucu "

Malgré cette ambiance délicate, parfois pesante, le sportif a réussi la lourde tâche de rester concentré sur l’objectif annoncé en début de saison. "Depuis le début, on n’a pas trop caché qu’on voulait être dans les six et jouer ces phases finales, rappelle Maxime Lucu. Au vu des huit premiers mois, jusqu’en février, on a été dans le bon wagon. Forcément, on se devait d’y être en fin d’année." À partir de février, lorsque tout s’est corsé, l’importance du management a pris alors toute son importance pour que le groupe n’explose pas.

Maxime Lucu de BiarritzRugbyrama

"Le staff a besoin des joueurs pour avoir des résultats. Ils ont passé beaucoup de temps avec nous. On était un peu dans le même bateau, ils ont été rassurants, nous ont conseillé de se concentrer sur le sportif. Chose qu’on n’a pas forcément réussi à faire pendant quelques mois. On ne faisait qu’une bonne mi-temps ou trente bonnes minutes. Ils ont continué à nous proposer des entraînements où on se faisait plaisir, où on se rassurait et au final, ça fait quelques semaines qu’on reprend un peu plus de plaisir. L’approche des phases finales y joue pour beaucoup" affirme le demi de mêlée Biarrot.

Désormais qualifié, il ne peut plus arriver grand-chose au club rouge et blanc. "C’est un peu ce qu’on se dit rebondit Lucu. On a décidé de ne plus trop s’en mêler, de faire confiance. Je pense qu’on posait un peu trop de questions, qu’on était trop dans le combat alors qu’il fallait se concentrer sur le sportif. Depuis deux semaines, c’est ce qu’on fait et on voit qu’on est beaucoup mieux dans nos têtes. Il y a 2-3 situations à gérer, mais on est plus rassurés et bien mieux qu’il y a un mois." Ça tombe bien. Les Biarrots auront besoin de confiance et de maîtrise s’ils veulent arracher une troisième victoire à l’extérieur cette saison pour remporter ce barrage contre Grenoble. Seuls, contre tous.

Pablo Ordas