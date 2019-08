Reprise crispée mais victorieuse pour l'USAP

Ce derby de reprise a lancé de la manière la plus âpre mais pas la plus libérée cette nouvelle saison de Pro D2. Sans être grandement avantagés par un carton rouge pour Maxime Veau au début du match, les Catalans ont assuré une première victoire de la saison à domicile grâce notamment à deux essais de Eru (25e) et Taumoepeau (34e).

Après une saison cauchemardesque en Top 14 (seulement deux victoires), les Catalans étaient attendus pour cette reprise dans leur antre d'Aimé-Giral. Alors quoi de mieux que de démarrer par un derby face à des Biterrois revanchards après avoir manqué les phases finales de Pro D2 la saison dernière. En terme de combat, les 13 541 spectateurs de ce duel d'ouverture ont eu leur dose. Pour ce qui est du jeu, c'est moins sûr tant ce duel a été saccadé par les fautes de main et l'indiscipline. Le ton de ce derby a d'ailleurs très vite été donné avec Jonathan Best, le capitaine de Béziers, qui laissait les Catalans entrer en premier sur la pelouse mais pas de quoi empêcher les sifflets au moment de sortir la tête du tunnel. De bonne guerre. En revanche, sur le terrain, il n'y a jamais eu de cadeau avec une bagarre générale dès la 1ère minute puis ce coup d'épaule à joueur au sol de Maxime Veau qui réduisait l'ASBH à 14. Un fait de jeu qui finalement n'a pas empêché cette partie d'être disputée jusqu'au bout.

Perpignan assure le minimum

Pro D2 - résumé : Perpignan - BéziersEurosport

Ce Béziers new look, avec David Aucagne à la barre en tant que manager, n'a de son côté pas à rougir de sa prestation collective et de l'état d'esprit affiché. Mais les fautes ont également réduits les chances de Biterrois malgré cette volonté de jouer même à 14. L'essentiel est en tout cas assuré pour l'USAP qui démarre bien sa saison par une victoire à domicile (23-13). Un premier succès depuis mars qui ne pourra tout de même pas masquer le manque de maîtrise catalan en supériorité numérique et l'indiscipline qui a clairement gangrené ce match de reprise.