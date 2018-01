Vignau-Tuquet plus fort que Bosviel

Or, le 25 septembre 2004, à l'occasion d'une rencontre entre Montauban et Mont de Marsan, l'arrière landais Antoine Vignau-Tuquet avait inscrit la bagatelle de 35 points, soit onze pénalités et une transformation. Le Stade montois l'avait ce jour-là emporté sur le score de 40 à 3. C'est un ancien partenaire d'Antoine Vignau-Tuquet qui a tenu à nous apporter cette précision d'importance. Merci à lui !