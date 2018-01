PRO D2 - Nevers explose Aurillac, Massy vainqueur et Mont-de-Marsan tombe à Narbonne

Soyaux-Angoulême - Vannes : (23-19)

Cette opposition de milieu de tableau n'aura pas atteint des sommets en terme de jeu mais la fin de match a apporté une bonne dose de suspens aux spectateurs de Chanzy. Très vite pénalisé par les sorties sur blessure de 2 joueurs cadres ( Méret et Mau ), Soyaux-Angoulême pensait avoir fait le plus dur en inscrivant un 1er essai juste avant la mi-temps dans une rencontre très brouillonne.

Le rythme s'est toutefois emballé autour de l'heure de jeu après un carton jaune contre les Charentais qui ont vu les Bretons revenir à égalité avant que Perraux ne donne la victoire au SAXV.

Vannes repart avec un nouveau point de bonus défensif mérité pour n'avoir jamais lâché dans cette rencontre indécise.

Biarritz - Carcassonne : (19-6)

En l’emportant 19-6 contre Carcassonne ce vendredi pour la reprise du Pro D2, le BO a glané un 20e succès d’affilée sur son pré d’Aguiléra. Avec la pluie, le vent et un terrain boueux, les fondamentaux ont été privilégiés dans cette rencontre très hachée, avec un "soupçon" d’en-avants bien légitimes. Le seul essai a été inscrit par Adriu Delai en coin et à l'extrême limite de l'en-but (73e) après un contre éclair biarrot sur l'aile droite.

Avant cela, Il y a eu un joli combat en mêlée malgré des appuis glissants. Des deux côtés, on a surtout répondu présent dans le combat, en défense et dans le jeu de pression au pied. Si la touche a été déficiente pour les hommes de Labit, le scénario de cette défaite à zéro point peut sembler cruel pour ces Audois qui ont toujours collé au score.

Dax - Bayonne : (20-20)

Avec le souffle des relégables dans le dos, Dax espérait décrocher une sixième victoire à domicile cette saison vendredi soir. Face à Bayonne, l’USD doit se contenter des deux points du match nul (20-20).

Sous la pluie, Saubusse répondait à Cachet au pied (6-6). Puis, Bayonne transperça Dax après un lancement des ¾ basques autour de Muscarditz. Le pilier Iguiniz finissait l’action en bord de touche. Un essai transformé juste avant la pause qui créait un premier break dans cette partie (6-13). Mais les Dacquois avaient de la ressource. Quand Bayonne était contraint d’évoluer à 14 contre 15 (jaune à Marmouyet), les Landais choisissaient de jouer la mêlée. Choix payant, les Dacquois marquaient successivement deux essais par Pic puis Justes, signant un joli 14-0 en 8 minutes. Mais les Bayonnais renversaient à leur tour le cours de la partie, avec un essai en force d’Huete (20-20). Les Basques avaient même deux balles de match : un drop de Du Plessis contré puis une pénalité lointaine de Saubusse. Pas de vainqueur au final, ce qui n’arrange personne... Dax voit revenir Narbonne dans le rétroviseur et Bayonne s’échapper le gang des qualifiables pour les phases finales.

Massy - Grenoble : (37-14)

Massy n'a fait qu'une bouchée de Grenoble (37-14). Le RCME s'est imposé sur sa pelouse face à de tristes Isérois. Les Massicois ont mis au supplice leurs adversaires en mêlée fermée notamment. Delhommel a inscrit le premier essai de la rencontre (32e) alors que Girard se chargeait de punir l'indiscipline grenobloise. Le visage du FCG a été un brin meilleur au retour des vestiaires, notamment avec les entrées en jeu de Mélé et Burton Francis. Francis qui a remplacé Latorre à la pause. A l'image de son équipe, l'ouvreur titulaire a semblé à côté de ses crampons dans ce match. Et en dépit d'un essai inscrit par Godener (57e) ,le FCG était trop loin du compte dans ce match. Massy a été récompensé de ses efforts en fin de rencontre avec des réalisations de Naikadawa (68e) et Sella (74e). Avec ce succès Massy se replace tranquillement dans le ventre mou alors que Grenoble risque de décrocher des trois premières places.

Narbonne - Mont-de-Marsan : (41-23)

Narbonne peut être fier de sa copie rendue contre Mont-de-Marsan (41-23), au Parc des Sports et de l’Amitié. Les hommes de l’impliqué Justin Harrison, qui venait lui-même donner le tie à l’adroit Brett (21 points) sur les transformations et pénalités, se relancent à un moment important, juste après la trêve. Les Narbonnais ont fait un premier effort jusqu’à la pause (16-6) et ont appuyé en seconde période pour finalement marquer quatre essais, avec deux doublés pour ses Fidjiens Ravuetaki (45eme, 60eme) et Navakadretia (26eme, 67eme). Rien ne semblait pouvoir freiner les Audois. Ni l’épais brouillard dans le premier acte, qui aurait pu remettre en cause la tenue du match, ni la double infériorité entre les 41eme et 52eme suite aux cartons jaunes infligés à Paulino et la recrue Feao. Durant ces onze minutes, Narbonne a même marqué un essai, signe d’une soirée quasiment parfaite.

Mont-de-Marsan complètement hors sujet

Quasiment parfaite car le bonus offensif s’est envolé à la 79eme quand Billou a marqué un deuxième essai pour Mont-de-Marsan. Khribache avait marqué le premier (48eme). Les Landais, qui restaient sur quatre victoires en cinq matchs, ont été dominés dans tous les secteurs de jeu, surtout en mêlée, ce qui ne devrait pas du tout plaire à David Auradou. C’est un véritable coup d’arrêt pour les Jaune et Noir, qui conservent tout de même, par miracle, leur deuxième place car dans le même temps l'USAP s'est incliné, comme Grenoble. Au passage, Narbonne a rendu la gifle prise au match aller (50-8).

Nevers - Aurillac : (31-8)

Nevers s'impose face à Aurillac (31-8) et s'offre par la même occasion un bonus offensif dans son antre du Pré Fleuri. Les Nivernais n'ont pas tardé à concrétiser leur domination puisqu'après 25 minutes de jeu, pas moins de 3 essais étaient déjà inscrits par Kazubek, Vuillemin et Bastide. L'USON virait en tête à la pause 24-8 après l'essai de Maninoa venant adoucir la note pour les Cantaliens.

La seconde période plus terne, confirmera malgré tout que les hommes de Xavier Péméja étaient dans de bonnes dispositions. L'ailier Blanc faisant parler sa technique à la reprise pour inscrire l'essai du bonus offensif. Un pécule défendu ardemment dans les dernières secondes, avec notamment une réalisation de Mc Phee refusée pour un en-avant dans la transmission. Nevers effectue une très bonne opération comptable en remontant dans la première partie du classement alors que les Aurillacois empruntés ce soir devront réagir avec la réception de Soyaux-Angoulême la semaine prochaine.

Perpignan - Béziers : (22-23)

C’est un énorme coup de tonnerre que ce résultat de Béziers, qui s’impose pour la première fois à Aimé-Giral depuis la descente de Perpignan. Les Biterrois se positionnent plus que jamais en candidat sérieux aux phases finales en gagnant un derby qui a basculé après la sirène, sur un essai de… Apimeleki Nawaqatabu (80’+1). Prêté par l’USAP, l’ailier fidjien a ensuite offert la balle de match à Thibaud Suchier qui a passé une transformation en coin sous les sifflets pour offrir le succès à l’ASBH, après avoir fait le choix de la pénaltouche sur l’ultime occasion plutôt que de tenter la pénalité pour le bonus défensif. Les Perpignanais ont pourtant fait la course en tête, menant même de 13 unités à la 52ème minute (19-6). Jonathan Bousquet a marqué tous les points de son équipe et notamment un essai (43’) mais c’est un sérieux coup d’arrêt pour lui et sa formation qui avaient l’occasion de prendre la 2ème place.