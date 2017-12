PRO D2 - Montauban au 7ème ciel, Vannes stoppe la série de Béziers

Aurillac - Montauban : 16-22

Montauban conforte sa place de leader à Jean Alric et enchaîne un septième succès consécutif (16-22). Après un chassé croisé dans cette rencontre, l'USM est finalement parvenue à prendre le large face à une équipe Cantalienne trop fébrile pour concrétiser l'intégralité de ses temps forts (Vaotoa 12e, Sayerse 43e, D'Hooghe 62e).

Une flopée de cartons rouges à mis fin à cette rencontre tendue (Briatte, Granouillet, Sukanaveita), mais les Sapicains terminent bien l'année 2017 sur le fauteuil de leader !

Vidéo - Pro D2 : Aurillac vs Montauban 02:51

Biarritz - Soyaux-Angoulême : 34-24

Le BO conserve donc son invincibilité à domicile ! Les Basques ont disposé de Soyaux-Angoulême 34-24 au terme d'un match à rebondissements. Le premier acte a eu des allures de jour de Noël avec quelques heures d'avance. Les Charentais offrant les cadeaux avec une mêlée et une touche tout aussi catastrophiques ainsi qu'une indiscipline chronique. Après 25 minutes de jeu, le BO menait d'ailleurs 25-0 avec des réalisations de Tawalo, Lucu et un essai de pénalité. Ric inscrivait cependant un essai pour Angoulême mais à la pause, les Basques menaient tranquillement 24-7.

Il aurait fallu être une petite souris dans le vestiaire charentais pour entendre ce qui a été dit, mais au retour des vestiaires, cette équipe a été transfigurée, inscrivant deux essais par Ric et Sitauti. Biarritz doit finalement sa victoire au pied de Lucu et surtout à son énorme domination en mêlée qui lui a permis d'accrocher un nouvel essai de pénalité en fin de rencontre. LE BO prend 4 points et passe les fêtes au chaud alors que Soyaux Angoulême repart bredouille malgré sa remuntada !

Vidéo - Pro D2 : Biarritz vs Soyaux Angoulême 02:48

Carcassonne - Nevers : 24-14

Poussé par un fort vent favorable, Carcassonne prenait les devants. Indisciplinée, l’USON jouait 20 minutes en infériorité numérique (carton jaune à Chalureau puis Raisuque). Et encaissait logiquement un 14-0 par des essais de Tison et du funambule Lazzarotto. Pendant une heure, Nevers s’est cassé les dents sur la défense de Carcassonne, notamment dans les zones de rucks. Les visiteurs ont fini par faire sauter le verrou par des essais de Maury puis Faleali après des séquences de pilonnage en règle. Mais le demi de mêlée audois Raynaud imitait son homologue par marquer après une charge de ses avants (75e).

Avec ce nouvel essai Carcassonne écartait Nevers du bonus défensif (24-14). Un 7e voyage à vide en 9 déplacements pour l’USON qui perd Le Gal sur et Raisuque sur carton rouge (2e jaune) en fin de partie. Soupe à la grimace côté bourguignon mais sourire audois en revanche. Sur les trois derniers matchs, Carcassonne vient d’inscrire 10 points. Soit quasiment autant que sur les 14 journées précédentes (13 points). Les Audois sont enfin lancés dans ce championnat. Toujours derniers mais avec le vent en poupe.

Vidéo - Pro D2 : Carcassonne vs Nevers 03:05

Colomiers - Dax : 31-12

Après 2 défaites à l'extérieur, Colomiers a retrouvé le goût de la victoire en s'imposant face à Dax . Un succès au goût amer pour les Columérins qui laissent échapper, par 2 fois, un bonus offensif qui leur tendait les bras. Auteur d'une 1ère période à sens unique voyant les hauts-garonnais mener 24-0 à la pause, Colomiers n'a pas su capitaliser sa domination.

La faute à une équipe dacquoise plus valeureuse en 2nde mi-temps mais trop indisciplinée pour inquiéter une formation du haut de tableau. Après leur belle victoire face à Biarritz, les Dacquois ont perdu trop de ballons ( notamment en touche ) pour terminer l'année sur un exploit.

Vidéo - Pro D2 : Colomiers vs Dax 02:45

Mont-de-Marsan - Massy : 24-6

Mont-de-Marsan a vaincu Massy (24-6) et glané ainsi sa neuvième victoire dans son antre imprenable de Guy-Boniface. Le bonus offensif a tremblé dans les derniers instants mais il rentre bel et bien dans l’escarcelle des troupes de David Auradou et Christophe Laussucq. Les Landais reprennent leur deuxième place à Grenoble et résistent au retour de l’USAP. Après une première demi-heure équilibrée, ils ont mis la machine en route et ont passé trois essais coup sur coup ava,t la mi-temps. Leur intenable talonneur Khribache (26eme) a d’abord conclu un ballon parfaitement porté, puis leur demi-de-mêlée Loustalot (29eme) et leur ailier Laborde (39eme) ont été à la finition de belles actions collectives. Ce quart d’heure de feu a suffi.

Les Massicois présents sur le terrain n’ont jamais semblé en mesure de retourner la situation face à ce prétendant à la montée. Danré Gerber s’est même permis une grande maladresse au pied (3/7). Massy a clairement manque de puissance, à l’image de l’ultra-domination des Montois en mêlée fermée. Ils finissent l’année 2017 à la 12eme place, en se faisant dépasser par Vannes au classement, ce qui reste un bon bilan pour le promu.

Vidéo - Pro D2: Mont-de-Marsan vs Massy 03:00

Perpignan - Narbonne : 26-3

L’USAP remonte sur le podium de la Pro D2 au bénéfice de son septième succès bonifié de la saison à Aimé-Giral. Mais cette victoire dans le derby aura mis du temps à se dessiner. En position de relégable avant la rencontre, le RCNM avait besoin de se rassurer dans l’état d’esprit et ce fut le cas avec une prestation pleine de solidarité malgré une grosse indiscipline.

Les Narbonnais ont manqué de réalisme pour véritablement se montrer dangereux et semer le doute dans la tête de Perpignanais qui ont marqué quatre essais par Julien Farnoux (17’), Shahn Eru (37’ et 74’) et Enzo Selponi (78’). Ce duel fut très haché et marqué par des longueurs sur de nombreuses phases arrêtées.

Vidéo - L’USAP remonte sur le podium de la Pro D2 au bénéfice de son septième succès bonifié de la saison 03:10

Vannes - Béziers : 32-0

Les bretons avaient promis une réaction et la réception de Béziers avant la trêve, représentait une occasion idéale de laver l'affront subi à Montauban la semaine dernière. Victoire 32/0 avec le bonus offensif, contrat largement rempli pour les locaux. Très vite, la Rabine fut rassurée sur les intentions des siens. Une première période à sens unique, où les vannetais montraient beaucoup d'envie.

4 essais inscrits par le RCV pour un score sans appel de 32/0 à la mi-temps face à des biterrois transparents. La seconde période sera moins consistante, des scories de part et d'autre n'ayant pas permis de scorer pour les deux formations. La bonne opération pour les bretons avec ce succès à 5 points qui permet à Vannes de s'extirper de la zone rouge, alors que les biterrois décevants dans cette rencontre, auront besoin de ces vacances pour relancer la machine dès la reprise.