Pro D2 - Emmanuel Saubusse (Bayonne) : "Bien lancer notre saison"

Emmanuel, après deux mois de préparation, comment allez-vous ?

Emmanuel Saubusse : Ça va. On a fait une belle préparation physique qui n’est pas encore totalement terminée, puisqu’il nous reste encore deux semaines avant le début du championnat. Il me semble que la préparation a été bonne. Un nouveau staff est arrivé avec des intentions et de l’ambition. On s’est tous mis au travail, tous les joueurs ont été réceptifs et ça a bien bossé. Il faudra que ça se valide sur le terrain. Ludovic Loustau aime bien avoir un programme copieux. Ça a été le cas, mais c’est toujours pour que le joueur et l’équipe soient en forme. Ça a surpris quelques mecs, mais moi, j’apprécie son boulot. La plupart des joueurs aussi puisqu’il y a eu des bons résultats et des belles améliorations. On a également travaillé tout le domaine rugbystique et ça va maintenant être l’occasion de se tester avec les matchs amicaux pour voir un peu où on en est.

Vous êtes revenus de stage dimanche, comment ça s’est passé ?

E.S. : On a fait pas mal de rugby et de physique et il y avait aussi quelques créneaux extra-sportifs pour passer des moments de convivialité. Rien de vraiment spécial par rapport à ce qu’on fait ici, mais on a pu évoluer dans un autre cadre. Les phases de repos nous ont permis, aussi, d’échanger avec le staff et les autres joueurs.

Quelles vont être vos attentes sur le premier match amical, ce soir, face à Soyaux-Angoulême ?

E.S. : Ça va nous permettre de voir, un peu, où on se situe, de se tester en situation réelle en termes de physique et de rugby. On a travaillé pas mal de choses pendant la préparation. On a beaucoup bossé physiquement et ce match va permettre de faire déjà un petit bilan de tout ça.

Emmanuel Saubusse - BayonneIcon Sport

Le Pro D2, en plus d’être long et exigeant, commencera très fort pour vous…

E.S. : C’est sûr, puisqu’on a deux matchs hyper importants à la maison contre deux grosses écuries. D’entrée, ça attaque fort et ce sera important, pour nous, de répondre présent et de marquer notre empreinte dès le début du championnat.

Personnellement, quelles vont être vos ambitions cette année ?

E.S. : De jouer bien sûr, le plus possible, d’être compétitif avec l’équipe pour qu’on prenne tous du plaisir et qu’il y ait des résultats au bout. Pour moi, le collectif va primer et j’espère qu’on aura l’occasion de faire des bons résultats pour que nous, et les supporters, soyons heureux.

Vous vous servirez de la frustration engendrée par la saison passée…

E.S. : Oui, oui, mais l’important est surtout de bien attaquer le championnat. Si on arrive à faire de bons résultats dès les premiers matchs, à se mettre dans une dynamique positive avec de la confiance, je pense que ça nous aidera à bien lancer notre saison. Il sera impératif, pour nous, de vraiment attaquer plein pot ce début de championnat pour se mettre dans les meilleures dispositions.

Propos recueillis par Pablo Ordas