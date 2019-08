Match Amical - Laussucq (Mont-de-Marsan) : "En termes d’état d’esprit, c’est satisfaisant"

Rugbyrama : Quel est votre ressenti après cette défaite 15-7 ?

Christophe Laussucq : Il y a une mauvaise entame de match de notre part. On a eu un retard à l’allumage qu’on a payé cher. On encaisse deux essais très rapidement, puis il y a eu une bonne réaction de nos joueurs. Ça a été un bon match, il y a eu de l’engagement de la part des deux équipes. On sait que les Biarrots, c’est costaud, ça court vite. Ils ont beaucoup de bons joueurs, c’est un favori de ce Pro D2 tous les ans. Je pense que ça a été un bon match en termes d’engagement. Pour la préparation physique, je trouve qu’on est plutôt à un bon niveau. On a été assez réactifs et présents sur toutes les zones un peu chaudes. Après, il y a beaucoup à dire sur l’utilisation du ballon parce qu’on est encore approximatifs comme beaucoup d’équipes en ce début de saison, mais, en tout cas, sur ce que j’attendais en termes d’état d’esprit, c’est satisfaisant. Il y a des inquiétudes puisqu’on a quelques blessés, j’espère que ce n’est pas trop grave. Il fallait finir ces matchs amicaux sur une bonne note avant d’attaquer le championnat le week-end prochain.

Vous avez parlé des blessés, comment va Julien Tastet ?

C.L. : On est assez inquiets. Il a pris un coup plutôt sévère sur le genou (Tastet s’est heurté le genou contre le dos de Dachary, NDLR). Il nous tarde d’avoir les résultats, j’espère que ce n’est pas trop grave.

Avec une entame différente, auriez-vous pu espérer quelque chose de mieux ?

C.L. : Oui, mais après, les Biarrots ont été bons aussi. Ils ont bien démarré le match, Nous, on fait deux ou trois erreurs qu’on paie cher. Bravo aux Biarrots d’être bien rentrés dans ce match. Vous savez, si on fait des mauvais débuts de matchs, c'est aussi sous la pression de l’adversaire. Le BO a fait une très belle entame de match, nous a mis beaucoup de pression et a scoré.

La mêlée a été en forme, aujourd’hui…

C.L. : On est souvent performants dans ce secteur. Aujourd’hui, c’était la rentrée de Walter Desmaison. C’était bien, il y a eu des choses positives. La conquête a été bonne, la défense aussi, l’état d’esprit également. Il y a eu beaucoup d’engagement de notre part et c’est la base, pour espérer faire quelque chose de bien dans cette nouvelle saison.

Par Pablo Ordas