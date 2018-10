Pro D2 - Béziers doit inverser la pression

" L’équipe n’est pas encore prête et mérite sa place dans le milieu de tableau. Nous sommes moyens. "

En quelques mots, David Gérard résume le niveau actuel de son équipe. Une formation aux deux visages opposés, conquérante dans son antre et apathique à l’extérieur, où elle enchaine les “claques” sans esquisser la moindre réaction : "Franchement, je n’arrive pas à comprendre notre ambivalence et dans le rugby actuel, cela ne devrait plus exister. Mais si on pousse l’analyse, nous manquons de consistance, d’équilibre et de combativité par moments. Dans le contenu on n’y est pas et défensivement, le groupe est capable de faire des grosses parties comme de passer au travers."

Le coach des avants refuse d’invoquer des excuses faciles, comme un problème mental où le manque de repères au sein d’un groupe chamboulé à l’intersaison et donc, toujours en construction : "Je pense que cela vient plus d’un problème d’approche des matchs et d’un manque d’expérience. Aujourd’hui, nous avons des leaders de jeu qui doivent peser beaucoup plus sur l’équipe sur tous les plans. Le groupe doit se rendre plus “autonome”. Nous, le staff, sommes là pour leur donner les armes et les outils pour battre leurs adversaires. Et après, c’est à eux de devenir les “ouvriers”. Les mecs doivent se responsabiliser."

Thibauld Suchier - BeziersIcon Sport

Car Béziers sera jeudi face à un tournant important. Mais s’il parvient à décrocher un quatrième succès à la Méditerranée, il restera en embuscade du wagon des qualifiables selon l’ouvreur Thibauld Suchier : "Nous devons absolument gagner, car malgré notre parcours qui est à l’équilibre avec trois succès à domicile et trois défaites à zéro point à l’extérieur face aux trois premiers de ProD2, tu sens mine de rien une petite “tension”. On sent que tout le monde attend plus de nous. Il faut donc gagner pour ne pas se mettre le “feu”, car pour le moment, tout va bien."

Maîtriser la vitesse adverse et imposer la sienne

L’entraîneur des avant de l’ASBH développe ce constat : "Nous n’avons plus le droit à l’erreur sous peine de se mettre dans le “rouge”. Et si malheureusement cela nous arrive, c’est qu’on l’aura cherché. Cela fait un moment qu’on marche au bord du précipice et désormais, c’est soit on se jette volontairement dedans, soit on relève la tête en faisant ce qu’il faut pour aspirer à mieux. C’est maintenant aux joueurs de se responsabiliser."

Dans l’espoir de relever leur plus gros challenge du début de saison face à Oyonnax, un adversaire qui descend de Top14 et s’est imposé dans l’Hérault à trois reprises lors des sept dernières confrontations entre les deux clubs.

Un “ogre” dont David Gérard se méfie au plus haut point : "C’est l’équipe la plus complète du championnat. Ils sont très dangereux à partir du moment où tu leur laisses l’initiative. Si on les regarde jouer, la soirée va être longue pour nous. A nous de tout faire pour monopoliser le ballon en les gardant constamment sous pression. L’équipe doit avoir confiance en son jeu offensif, car quand on arrive à se trouver, on voit des prémices très intéressantes. (…) La chose est claire. Soit on joue à notre meilleur niveau et on peut ainsi espérer battre Oyonnax. Soit on rend une copie moyenne et on passe à côté. Et là on se dira que nous ne sommes pas invités cette saison et il faudra trouver des solutions en interne pour inverser les choses." Le message est limpide : Béziers doit reprendre en main jeudi sa destinée, sous peine de la voir progressivement lui échapper.

Pro D2 - Ben Botica (Oyonnax) contre ColomiersIcon Sport

Mais alors, comment battre les guerriers de l’Ain, certes privés de leur maître à jouer Ben Botica ? Le numéro dix Suchier explique : "Ils aiment le jeu rapide. Depuis qu’ils ont leur terrain synthétique, je trouve qu’ils ont changé certaines de leurs formes de jeu. Ils cherchent vraiment à mettre du rythme, aiment avoir la possession du ballon et attaquent très bien. Ils ont conservé aussi une belle défense du Top14, qui se consomme très peu dans les rucks et construisent une grosse ligne pour mettre beaucoup de pression. Il va donc falloir qu’on conserve le ballon sur un maximum de temps de jeu. Et qu’on n’hésite surtout pas à aller les jouer, car parfois, en voulant monter constamment vite, ils réalisent quelques erreurs défensives malgré leur présence dans la zone." A Béziers d’imposer sa rapidité de jeu, pour ne pas être pris de vitesse par l’adversaire. La clé de ce tournant des ambitions.

Propos recueillis par Julien Louis