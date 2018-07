Brive, le Stade Montois, Massy et Oyonnax. Le premier bloc de l’Aviron sera chargé, c’est le moins que l’on puisse dire. Deux anciens pensionnaires de Top 14, un prétendant aux phases finales, et une équipe Francilienne plus que coriace à domicile. Pour faire face à ce début de championnat intense, les ciel et blanc s’attellent, depuis un mois, à une préparation physique solide. À Jean-Dauger, ça ne chôme pas. "C’est consistant confirme Antoine Battut. Les journées sont assez copieuses, il y a une belle charge de travail qui a été ingurgitée par la majorité de l’effectif, donc c’est bien. La préparation est à la hauteur de la réputation de Ludovic Loustau. Yannick Bru insiste pas mal sur l’aspect et la rigueur athlétique de notre jeu, donc on est là-dessus."

Dans des semaines plutôt bien remplies, avec des journées démarrant tôt, le matin, les joueurs se voient proposer des activités ludiques, le plus souvent le mercredi pour se régénérer. Ainsi, l’effectif ciel et blanc a pratiqué l’aviron sur les bords de Nive en juin ou du Stand Up Paddle et des activités d’apnée à Hendaye, il y a une semaine. "Ça, ça fait du bien. Ça permet surtout de recharger les batteries pour la fin de semaine, car, souvent, le lundi et mardi sont deux grosses journées raconte l’ancien Montpelliérain. Un peu de ludique le mercredi permet de récupérer mentalement. L’aviron, on a rigolé… Il faut imaginer les gabarits de rugbymen dans des petites embarcations, c’était assez sympa."

Pour mener à bien cette intersaison, Bayonne peut compter sur l’attitude de ses joueurs impliqués, à l’image de certaines recrues. "Pour l’instant, on travaille bien affirme le troisième ligne. C’est déjà mieux que de mal travailler. L’état d’esprit au boulot est bien présent et c’est ce qu’il faut noter sur ces premiers mois. Le premier bloc va être un beau challenge à relever et ça nous permettra de voir où on se situe, si la préparation à laquelle on participe et où on se donne beaucoup pourra porter ces fruits." Ce travail de sape se poursuivra, dans dix jours, du côté de Madrid où Bayonne va poser ses valises du 23 au 29 juillet pendant le traditionnel stage d'intersaison.

À 34 ans, Battut entame la dernière saison de sa carrière. Normalement. "J’essaye d’en profiter un maximum. Logiquement, c’est la dernière ! Quand je vois la pré-saison à laquelle je participe, qui est belle, ça te donne un regain d’énergie pour les années qui vont suivre. En tout cas, pour la saison qui vient. Après, je ne sais pas. Parfois, ça peut te laisser entrevoir d’autres choses, mais il faut savoir être raisonnable et ne pas faire la saison de trop. Je préfère très bien finir que finir sur une saison avec des pépins physiques."

En plus de son rôle sur le terrain, le garçon, capable d’évoluer deuxième ou troisième ligne, sera dans la transmission auprès des plus jeunes, qui n’ont jamais été aussi nombreux avec le groupe pro à l’entraînement. "Ils me maintiennent à la page ! Ça me permet de ne pas être trop has been et ça fait du bien toute cette fraîcheur, tous ces jeunes qui ont envie de se donner pour le club, le maillot. Cette envie qu’ils ont de devenir rugbyman professionnel, c’est toujours beau. J’ai beaucoup de plaisir à m’entraîner avec eux et leur envie de venir un peu se frotter m’apporte beaucoup. Ça me challenge !" Le challenge, Bayonne en a un beau face à lui. Et ce, dès le début du Pro D2…

