Perpignan garde son ossature, Béziers change tout

Brown remplace Boutemanni en première ligne alors qu'Eru revient en tant que titulaire à la place de de Shahn. Si la charnière reste la même (Ecochard - Selponi), la paire de centres est renouvelée : Piukala et Mafi seront titulaires en lieu et place de Torfs et Cocagi.

Dans la composition de Béziers, en revanche, on compte 9 changements. En effet, le dernier match des Biterrois à Vannes s'était soldé par une lourde défaite 32 à 0. Pour essayer de relever la tête, les coachs ont largement remanié la ligne de trois-quarts. Max et Nawaqatabu remplacent Chevtchenko et Puletua au centre, Gmir et Touizni seront sur les ailles et Peyras-Loustalet à l'arrière.

Le XV de Perpignan : 15. Farnoux ; 14. Bousquet, 13. Mafi, 12. Piukala, 11. Acebes ; 10. Selponi, 9. Ecochard ; 7. Brazo, 8. Memea Lemalu, 6. Chateau ; 5. Vivalda, 4. Eru ; 3. Brown, 2. Carbou, 1. Forletta

Les remplaçants : 16. Lam, 17. Walcker, 18. André, 19. Faleafa, 20. Deghmache, 21. Séguy, 22. Cocagi, 23. Boutemmani

Le XV de Béziers : 15. Peyras-Loustalet ; 14. Gmir, 13. Max, 12. Nawaqatabu, 11. Touizni ; 10. Suchier, 9. Valentine ; 7. Bourdeau, 8. Viiga, 6. Barrere ; 5. Maamry, 4. Best ; 3. Manukula, 2. Pinto-Ferrer, 1. Wardi

Les remplaçants : 16. Fualau, 17. Fernandes, 18. Desroche, 19. Massot, 20. Blanc, 21. Chevtchenko, 22. Niko, 23. Hagan