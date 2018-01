Pépites de PRO D2 : Arthur Aziza : "Je prends tout ce qu'on me donne"

Petit gabarit (1m76 pour 76kg) Arthur Aziza a longtemps évolué au poste de demi d'ouverture pour, petit à petit, devenir demi de mêlée : "Aujourd'hui, c'est plus simple pour moi de jouer 9. Surtout pour le gabarit".

C'est au Stade Toulousain, où sa première licence date de 1999, que le rugby a commencé pour lui. Comme une évidence. "Le rugby c'est une histoire de famille chez moi. Mon père à joué à Montauban chez les jeunes, mon frère au Stade Toulousain et ma mère était dirigeante" explique-t-il. C'est aussi chez les rouge et noir qu'il glane ses premiers titres de champion de France, trois au total (minime, cadet et crabos), avec comme coéquipiers, entre autre, Julien Marchand, François Cros…

La découverte du monde professionnel

En 2014, il quitte Toulouse pour le centre de formation d'Oyonnax, "une décision compliquée à prendre, mais un choix assumé". C'est dans l'Ain qu'il va vivre ses premiers matchs professionnels. Lors de sa première saison, sous l'ère Urios, il participe à la victoire de l'USO à Brive en Challenge Européen. La saison suivante, il goûte au TOP 14 et à la Champions Cup. En parallèle, il est vice-champion de France avec les espoirs. Même si la situation sportive du club en TOP 14 était délicate, il ne retient que du positif : "Ça a été très formateur pour moi. D'un côté, je m'éclatais avec les espoirs où il y avait une super cohésion. D'un autre, ça m'a permis de voir comment fonctionnait le monde professionnel. C'était quand même une belle expérience".

Essai Arthur Aziza - Oyonnax / SaracensIcon Sport

Lors de sa dernière saison à Oyonnax (2016/2017), son temps de jeu est moindre (une seule apparition en PRO D2).

Une obsession : jouer

Il est alors en quête de temps de jeu. C'est à Narbonne que le jeune joueur va rebondir. Il signe un contrat d'un an (plus un an en option). Même si la situation du club audois est compliquée, il est satisfait de son choix : "Je me plais vraiment dans la ville et dans le club. On espérait mieux, c'est sûr. Mais la PRO D2 est un championnat très difficile". En 19 journées, il compte déjà 13 apparitions dont 3 titularisations. Souvent remplaçant, Arthur ne voit que le positif : "Nos matchs sont souvent couperets et dans des contextes difficiles. Comme j'ai besoin d'expérience, c'est sympa de pouvoir jouer des fins de matchs. Je prends tout ce qu'on me donne en essayant d'apporter le plus possible".

Ce week-end, Narbonne, 15ème, reçoit Dax, 14ème, pour un choc du bas de tableau : "C'est peut-être le match le plus important de l'année, il faut absolument gagner. C'est une rencontre à 8 points".

Propos recueillis par Thibault Pallordet