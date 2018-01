Montauban poursuit sa série, Dax vient à bout de Bayonne... Nos pronostics pour la 18ème journée

Nevers - Aurillac (vendredi 20:00)

Pour leur premier match de l'année à domicile, Nevers espère renouer avec la victoire après leur défaite sur le terrain de Carcassonne. Pour cela, il faudra se défaire qu'une formation aurillacoise qui reste sur une grosse frustration après leur défaite de justesse à domicile contre Montauban après une fin de match polémique. Pour Nevers, ce match à domicile est primordial pour s'éloigner de la zone rouge avant un déplacement à Grenoble et la réception du leader montalbanais. Mais attention à Aurillac qui est sur courant alternatif en ce moment, pouvant alterner entre le très bon et le très médiocre. Match ouvert en perceptive.

Notre pronostic : victoire de Nevers, bonus défensif pour Aurillac.

Quel est votre pronostic ? Sondage 253 vote(s) Nevers Match nul Aurillac

Massy - Grenoble (vendredi 20:00)

Le quatrième du classement se déplace chez le douzième. A priori une rencontre relativement déséquilibrée. Pourtant, Grenoble, n'a pas ramené de point dans ses trois derniers déplacements, avec à chaque fois 30 points ou plus encaissés. C'est donc un déplacement difficile qui attend les Grenoblois, surtout que Massy a déjà fait tomber des « gros » sur son terrain : Mont-de-Marsan, Colomiers, échouant d'un petit point contre Montauban (10-11). La tâche sera donc ardue, mais Grenoble a les moyens d'aller chercher un résultat.

Notre pronostic : victoire de Grenoble, bonus défensif pour Massy.

Quel est votre pronostic ? Sondage 273 vote(s) Massy Match nul Grenoble

Narbonne - Mont-de-Marsan (vendredi 20:00)

Narbonne n'a plus le choix. A l'heure de recevoir Mont-de-Marsan, deuxième de Pro D2, les Narbonnais arborent une 15ème place inquiétante, à 3 points de Dax, premier non relégable. Alors, malgré un choc déséquilibré sur le papier contre le second du classement, les Narbonnais tenteront de faire mentir les statistiques, eux qui n'ont gagné qu'un match sur deux à domicile.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan, bonus défensif pour Grenoble.

Quel est votre pronostic ? Sondage 260 vote(s) Narbonne Match nul Mont-de-Marsan

Dax - Bayonne (vendredi 20:00)

Pour débuter 2018, les Dacquois reçoivent Bayonne et Perpignan avant de se déplacer à Narbonne. Intense. Pour le premier de ses rendez-vous, c'est Bayonne qui tentera de réagir après deux revers de suite dont le dernier à Colomiers. Les Bayonnais n'arrivent pas à enclencher de réelle dynamique et le déplacement à Dax ne risque pas d'arranger la situation du club actuellement 9ème.

Notre pronostic : victoire de Dax, bonus défensif pour Bayonne.

Quel est votre pronostic ? Sondage 272 vote(s) Dax Match nul Bayonne

Biarritz - Carcassonne (vendredi 20:00)

Le BO, cinquième avec 46 points reçoit l'USC dernier avec 23 points. Mais attention les séries de ces deux équipes sont inversées. Les locaux n'ont remporté qu'un seul de leurs trois derniers matchs, tandis que Carcassonne en a remporté deux, plus un bonus défensif à Massy. Condamné à la Fédérale 1 il y a quelques semaines, les Audois sont désormais relancés, le maintien est d'actualité. Néanmoins, les Basques n'ont pas perdu un seul match à domicile de l'année en 2017, cette série de 19 victoires ne devrait pas se terminer ce vendredi.

Notre pronostic : victoire de Biarritz.

Quel est votre pronostic ? Sondage 230 vote(s) Biarritz Match nul Carcassonne

Soyaux-Angoulême - Vannes (vendredi 20:00)

Derby de l'Ouest entre deux équipes qui ont récemment rejoint le milieu professionnel du rugby, et deux équipes qui luttent pour s'y maintenir. Seulement 2 points les séparent en faveur des visiteurs. D'autant plus que Soyaux a été bousculés lors de ces deux dernières réceptions, d'abord en s'inclinant 7-16 contre Montauban, puis en s'imposant de 3 petits points contre Mont-de-Marsan. Mais en face, Vannes n'est pas habitué à ramener des points de ses déplacements, à l'image du 73-0 subit à Montauban, malgré une jeune équipe.

Notre pronostic : victoire de Soyaux, BD pour Vannes.

Quel est votre pronostic ? Sondage 247 vote(s) Soyaux-Angoulême Match nul Vannes

Perpignan - Béziers (vendredi 20:30)

Duel aux saveurs de barrages entre le 3e et le 7e. Alors que l'on pensé que le classement des 6 premiers était acté, Béziers semble jouer les trouble-fêtes. Les Héraultais pointent désormais à 5 points des barrages, et se sont montrés dangereux à plusieurs reprises lors de leurs déplacements en 2017, notamment en s'imposant à Massy et à Nevers. Maintenant pour grimper au classement il faudra aussi ramener des points contre les gros de ce championnat. L'USA Perpignan est un adversaire direct, mais difficile à manœuvrer à Aimé-Girale. Seul Mont-de-Marsan s'est imposé chez les Catalans (20-44) cette saison.

Notre pronostic : victoire de Perpignan.

Quel est votre pronostic ? Sondage 243 vote(s) Perpignan Match nul Béziers

Montauban - Colomiers (dimanche 12:25)

C'est le choc de cette 18ème journée de Pro D2. Le leader incontestable du championnat reçoit Colomiers, en lutte pour les places de barragiste en fin de saison. Montauban reste sur une impressionnante série de 6 victoires consécutives et voudra poursuivre leur match en avant. Oui sauf que, la dernière équipe à avoir battu les Montalbanais n'est autre que .. Colomiers. C'était le 27 octobre et ce jour là, les joueurs d'Olivier Baragnon avaient surclassé les verts et noirs, l'emportant même avec le bonus offensif (34-3). Nul doute que Montauban se méfiera de cette équipe de Colomiers et voudra laver l'affront du match aller.

Notre pronostic : Victoire de Montauban avec bonus offensif.