Montauban et Perpignan enchaînent, Narbonne et Carcassonne n'avancent pas... Voici nos pronos

Soyaux-Angoulême - Narbonne (Vendredi 20h00)

Les Agoumoisins se sont inclinés une seule fois à domicile cette saison contre Montauban. Malgré leur défaite à Carcassonne le week-end dernier, ils restent sur une belle victoire à domicile contre Beziers 32 à 8. Depuis leur défaite à domicile contre Dax, les Narbonnais sont bon dernier du classement. Ils n'ont pas ramené un seul point d'un déplacement depuis la victoire à Beziers le 27 Octobre dernier.

Notre pronostic : Victoire de Soyaux-Angoulême.

Aurillac - Béziers (Vendredi 20h00)

Auteur d'un bon match à Colomiers la semaine passée, Aurillac a été récompensé avec un point de bonus défensif. Ils ont l'occasion d'enchainer un deuxième résultat positif de suite. Mais attention aux Bitterrois qui sont en pleine confiance. Malgré leur accroc à Agoulême il y a deux journées, Béziers compte 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Les Héraultais ne se sont plus imposés à Jean-Alric depuis le 9 février 2008 (31-32).

Notre pronostic : Victoire d'Aurillac, bonus défensif pour Béziers.

Massy - Nevers (Vendredi 20h00)

C'est le duel des deux promus cette année. Au match aller, Nevers l'avait largement emporté 32 à 3. Mais Massy a absolument besoin de points pour se donner un peu plus de marge par rapport à la zone rouge. Les Massicois restent sur 3 défaites consécutives et comptent 6 points d'avance sur Carcassonne 15ème. Nevers est dans le ventre mou du classement à 11 points de la zone rouge et à 10 points de la 6ème place.

Notre pronostic : Victoire de Massy.

Mont-de-Marsan - Dax (Vendredi 20h00)

C'est le derby Landais. On oublie le classement, c'est la suprêmatie locale qui est en jeu. Les Dacquois ne se sont plus imposés chez le voisin Montois depuis … le 14 octobre 2006 (21-24). A l'aller, c'est déjà Mont-de-Marsan qui l'avait emporté (13-29). Les hommes de David Auradou et Christophe Laussucq ont besoin d'une victoire pour rester dans le top3. Dax peut s'éloigner encore plus de la zone rouge en cas d'exploit.

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Mont-de-Marsan.

Montauban - Carcassonne (Vendredi 20h00)

Son succès à domicile contre Soyaux-Angoulême le week-end dernier, a permis à l'USC de quitter la dernière place. Ce vendredi, c'est un tout autre challenge qui attend Carcassonne avec un déplacement périlleux chez le leader Montauban. Invaincus à Sapiac, les Montalbanais ne devraient pas trembler contre les Audois qui ont du mal à l'extérieur (une seule victoire à Vannes).

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Montauban.

Vannes - Grenoble (Vendredi 20h30)

Grenoble doit réagir. Après sa défaite à domicile contre Perpignan (24-17), les Grenoblois doivent absolument retrouver la victoire rapidement. Une troisième défaite de rang serait quasiment fatale aux Isérois dans leur course à la qualification. Vannes est dans la même configuration, après leur défaite à domicile contre Carcassonne et celle à Bayonne, les Bretons n'ont gagné que deux de leurs cinq derniers matchs. Une victoire leur permettrait de prendre de l'air sur la zone de relégation.

Notre Pronostic : Victoire de Vannes, bonus défensif pour Grenoble.

Biarritz - Bayonne (Samedi 20h45)

A l'aller, Biarritz s'était imposé sur la pelouse de son voisin Basque (30-24). Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts mais les Bayonnais paraissent moins bien que les Biarrots. Huitièmes à 6 points du B.O, les hommes de Pierre Berbizier doivent s'imposer pour croire à nouveau en une qualification. Une victoire de Biarritz permettrait aux rouges et blancs de prendre une sérieuse option sur une place dans les six premiers en fin de saison.

Notre pronostic : Victoire de Biarritz, bonus défensif pour Bayonne.

Perpignan - Colomiers (Dimanche 14h00)

L'USAP est sur une bonne dynamique. La victoire des Catalans à Grenoble confirme leurs ambitions de finir dans les deux premiers en fin de saison. Colomiers sixième est déjà dans l'obligation de gagner un maximum de match sur les 9 rencontres qu'il lui reste à disputer. Les Columérins n'ont d'ailleurs plus perdu contre Perpignan depuis août 2014.

Notre pronostic : Victoire bonifiée de l'USAP.