Montauban avec Engelbrecht et Darbo, 7 changements pour Colomiers

Pour affronter Colomiers, le staff montalbanais a décidé de changer 9 joueurs. Le cinq de devant est entièrement renouvelé. Facundo sera titulaire au poste de pilier alors que le deuxième-ligne Engelbrecht sera de retour dans le XV. Derrière, Montauban retrouvera sa charnière habituelle avec Darbo et Bosviel.

Pour Colomiers, 7 changements sont à noter. En troisième-ligne, seul Perez prendra la place de Onambélé, toujours aux côtés de son capitaine Macovei et Bezian. À l'ouverture, on retrouvera Poet et aux ailes Lagain et Venione Voretamaya.

XV de Montauban : 15. Swanepoel ; 14. Lilo, 13. Domenech, 12. Mathy, 11. Tupuola ; 10. Bosviel, 9. Darbo ; 7. Vaotoa, 8. Domenech, 6. Munoz ; 5. Sousa, 4. Engelbrecht ; 3. Facundo, 2. Pellow, 1. Tekassala

Remplaçants : 16. Rochier, 17. Vanaï, 18. Dry, 19. Sergueev, 20. Haddon, 21. Silago, 22. Chaput, 23. Vaotoa

XV de Colomiers : 15. Plazy ; 14. Lagain, 13. Maurino, 12. Tuatara Morrison, 11. Voretamaya ; 10. Poet, 9. Cazenave ; 7. Macovei (cap), 8. Bezian, 6. Perez ; 5. Chartier, 4. Faamatuainu ; 3. Sheklashvili, 2. Costa Repetto, 1. Weber

Remplaçants : 16. Saaidia, 17. Bordenave, 18. Timani, 19. Beco, 20. Onambele, 21. Taefu, 22. Inigo, 23. Delmas