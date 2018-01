Montauban a fait frissonner Narbonne, Bayonne intransigeant... les résultats de cette 21e journée

Bayonne - Vannes

Bayonne a parfaitement préparé le derby basque de la semaine prochaine. Cueilli à froid par Vannes, avec un essai breton en contre de Radrodro (5e), Bayonne a su se reprendre. Sans paniquer, et en dépit de la maladresse de ses buteurs, Bayonne s'est remis à l'endroit par des essais de Battut (13e) et Taufa (18e). Plus puissant et surtout plus propre, Bayonne a inscrit un troisième essai avant la pause par Fuster (38e).

Malgré l'apparition de la pluie au retour des vestiaires, le scenario est resté identique malgré un essai vannetais de Gougeon (55e). Labouyrie et Davis ont creusé l'écart en fin de rencontre, assurant le bonus offensif des Basques. Vannes repart bredouille mais se sera tout de même rassuré dans le jeu après sa défaite à domicile de la semaine dernière.

Carcassonne - Soyaux-Angoulême

Du jamais vu cette saison ! Pour la première fois, Carcassonne enchaîne deux victoires. Face à Soyaux-Angoulême, les Audois ont même pu rêver à un bonus offensif, avant de se contenter d’une simple victoire à 4 points (24-13).

Albert-Domec était balayé par le vent ce vendredi soir, et la pluie s’était invitée pour cette rencontre. Si les en-avants étaient légion, les deux équipes se montraient joueuses malgré tout.

Alors que le match débutait mal pour Carcassonne puisque son capitaine, Luc Bissuel, devait céder sa place à la 18e minute seulement. Castant, 23 ans, connaissait alors son premier match à Domec. Pas trop impressionné s’il doit être jugé par son premier lancer en touche : grâce à une parfaite combinaison, Tuilagi inscrivait le premier essai de la rencontre (23e).

A la pause, les Carcassonnais menaient de 7 points (10 à 3). Mais, le problème avec l’USC, c’est de gérer le match après l’heure de jeu. Là encore, malgré un essai de Zito (49e) qui les mettait à l’abri, les Audois se faisaient peur. Après un essai de Lebas (53e) puis une pénalité de Ric-Lombard (62e), les Charentais revenaient à seulement 4 points des derniers de Prod2.

L’audace de Carcassonne aura pourtant payé pour cette 21e journée : un essai de 100 mètres, après une pénalité jouée rapidement par Raynaud (Mc Mahon, 69e), et l’USC laissait la 16e place derrière elle.

Les assauts, les mêlées répétées dans ses 5 mètres n’y faisaient rien. Les adversaires angoumoisins repartent à vide. Carcassonne n’est pas sauvée, mais Carcassonne respire à nouveau dans ce championnat.

Dax - Massy

Les Dacquois sur leur lancée ! Après leur victoire bonifiée sur la pelouse de Narbonne la semaine passée, les Landais ont confirmé à domicile vendredi. Face à Massy, ils s’imposaient (27-17) en ayant cherché à développer un maximum de jeu.

Sur la première période, ce plan ambitieux se retournait contre eux. Ils ne scoraient qu’à deux reprises sur des pénalités de Cachet tandis que Massy offrait une petite leçon de réalisme avec un coup de patte de Grimoldby puis un essai de Leota (6-10).

Au retour des vestiaires, les Dacquois enchaînaient leurs offensives sur le même rythme et réussissaient à faire craquer les visiteurs. Par un essai de filou de Pic concrétisant la domination de sa mêlée (44e). Par la puissance de Tuineau après une belle offensive collective (52e). Puis par les cannes du trio Cachet-Ropiha-Prat avec un essai du premier nommé sur l’interception depuis son en-but du dernier cité (59e). En fin de match, Dax concédait un nouvel essai mais il était anecdotique. Les Landais s’imposent 27-17, doublent leurs adversaires du jour et s’éloignent de la zone de relégation. En face, les Massicois voient les Carcassonnais – premiers non relégables - grignoter peu à peu le retard sur eux.

Montauban - Narbonne

Montauban conforte son fauteuil de leader et Narbonne devient lanterne rouge ! Soirée très contrastée à Sapiac. L’USM, qui avait provisoirement laissé les commandes du championnat à Perpignan, le temps de 24h, reprend de la marge sur son dauphin après cette victoire bonifiée. Après un premier quart d’heure de rêve, ponctué notamment par un doublé de Lilo, Montauban a finalement tremblé jusqu’à la sirène pour conserver un bonus offensif pourtant acquis dès le retour des vestiaires sur un essai de Ponnau (47e).

Narbonne a fait mieux que résister, en seconde période, malgré deux exclusions temporaires. De l’engagement, de l’envie, de la solidarité. Le RCNM, désormais bon dernier du classement après la victoire de Carcassonne face à Soyaux-Angoulême, devra s’appuyer sur cette prestation pour relever la tête, dans la course au maintien. Il y a des motifs d’espoir. Mais gare à ces trous d’airs.

Nevers - Biarritz

Nevers était dans l'obligation de réagir, suite à la frustrante défaite au Pré-Fleuri la semaine dernière face au leader Montalbanais. Pari réussi avec cette victoire logique (26-12) construite grâce à une domination sans partage des avants Nivernais face à des Biarrots décevants. Si le premier acte fut le fruit d'une domination de l'USON, le dernier geste faisait souvent défaut. Si Toleafoa (24') concrétisait le travail de sape des Nivernais, le BOPB avait néanmoins ouvert le compteur par son ailier Tawalo (18'). 14-7 à la pause pour Nevers.

La seconde période confirmera le récital de puissance de premier choix pour les locaux. Bastide (53') et Fabregue (67') donneront une ampleur au score pour un succès mérité en faveur des Nivernais qui retrouvent ainsi le milieu de tableau. Pour les hommes de Gonzalo Quesada, aucun enseignement à tirer d'une telle prestation qui confirme les difficultés à l'extérieur récurrentes avant le derby de feu la semaine prochaine face à l'Aviron Bayonnais.

Colomiers - Aurillac

Les Columérins signent un succès précieux dans la course au Top 6 mais ils ont dû s’employer pour venir à bout d’Aurillacois qui ont cédé principalement suite à des erreurs individuelles. Et notamment deux erreurs de l’arrière Thomas Salles dans les premiers instants, avec un ballon échappé entrainant l’essai de Nicolas Plazy (3’) et un dégagement contré pour la réalisation de Leo Taefu (8’).

Il a ensuite été difficile pour le SACA de revenir, malgré les grosses difficultés de l’USCo en touche (6 ballons perdus). Joris Segonds a manqué 12 points au pied, un ratio rédhibitoire et ce malgré l’essai de Jean-Philippe Cassan (53’), traduisant une meilleure seconde période. Colomiers s’est fait peur mais a tenu bon.