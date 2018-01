Mont-de-Marsan remporte le choc de cette 20ème journée contre Colomiers

Le Stade Montois dompte la pluie et Colomiers ! Dans des conditions délicates, le SMR est allé chercher son onzième succès bonifié de la saison. Face à une équipe haut-garonnaise globalement dépassée et moins réaliste, les Landais sont parvenus à inscrire cinq essais dans ce choc entre membres du top 6. Yoann Laousse Azpiazu (18e), Dorian Laborde (31e), Christophe David (36e), Julien Tastet (60e) et Clément Otazo (80e) ont permis à leur formation de prendre l'avantage dès la fin du premier acte.

Malgré la réplique solitaire de Nicolas Plazy (49e), le SMR a sécurisé assez aisément sa nouvelle victoire à cinq points et entame à merveille sa série de réceptions des grosses écuries. Les Landais ne sont plus qu'à trois longueurs du leader Montauban. Colomiers peut s'inquiéter, eux qui ne comptent que trois unités d'avance sur Béziers dans la lutte aux phases finales.

Nicolas Plazy - ColomiersIcon Sport

Rien n'arrête le Stade Montois. Pas même la pluie ni le vent, ni même un membre du top 6 en la personne de Colomiers. Une semaine après sa victoire à Carcassonne, le SMR a enchaîne ce dimanche. Sur sa pelouse de Guy-Boniface, Mont-de-Marsan a signé sa dixième victoire en autant de réceptions cette saison.

Onzième bonus offensif

Une performance et une inviolabilité à domicile d'autant plus louables quand on sait que les Landais viennent d'enregistrer leur huitième victoire bonifiée à domicile de l'exercice 2017-2018. La onzième, même, sur l'ensemble des deux premières parties de la saison. A l'heure où le Stade Montois a entamé aujourd'hui sa série de réceptions des grosses écuries du championnat, Colomiers pourra en témoigner : Les Landais sont enfin prêts à livrer un dernier tiers de saison tonitruant.

L'hommage à Jean-Marc Mazzonetto

Jean Marc MAZZONETTO - barbarians japon - 25 novembre 2012Icon Sport

Cette rencontre a également été marquée par l'hommage rendu par le public landais à son ancien joueur Jean-Marc Mazzonetto, tragiquement disparu il y a deux semaines. Après deux déplacements consécutifs, le SMR attendait ce dimanche pour célébrer la mémoire de celui qui a porté les couleurs landaises de 2005 à 2013, avant de revenir terminer sa carrière en 2015-2016. Un hommage de plus de cinq minutes, couronné sur la pelouse par la parfaite prestation montoise.