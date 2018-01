Mont-de-Marsan – Colomiers, un gros choc à Boniface

Neuf matchs à domicile pour Mont-de-Marsan et autant de victoires. Les Montois ont pris 42 points sur 45 possible à Guy Boniface. Ils inscrivent en moyenne 4,4 essais par match devant leur public. Ils en ont même marqué dix le 26 Novembre dernier contre Bayonne. Même si ces statistiques sont flatteuses, il faut prendre en compte le fait qu'ils n'ont accueilli qu'un seul membre du top 7 : Béziers.

Les Jaunes et Noirs restent sur une victoire bonifiée à Carcassonne. Et cette saison, à chaque fois qu'ils ont gagné à l'extérieur, ils l'ont validé par un succès à domicile la journée suivante (victoire à Dax puis contre Nevers ; victoire à Perpignan, puis contre Béziers). Mont-de-Marsan pourrait faire la bonne opération du week-end. Dorian Laborde, le jeune ailier, l'a bien compris : "Une victoire nous permettrait de rester dans les deux premiers et pourquoi pas revenir à la hauteur de Montauban s'ils trébuchent".

Dorian Laborde (Mont-de-Marsan)Icon Sport

La fin de championnat s'annonce plus délicate pour Mont-de-Marsan qui accueillera tous les membres du top 6. C'est Colomiers qui ouvre le bal ce dimanche. Pourtant, les Columérains ne sont pas à l'aise à l'extérieur. Une seule victoire, lors de la première journée à Aurillac pour les hommes d'Olivier Baragnon. Mais dernièrement, ils sont coriaces et concèdent seulement de courtes défaites : 22-19 à Béziers, 16-12 à Nevers et 16-11 à Montauban. Pour les Haut-Garonnais, c'est le moment de frapper un grand coup dans ce championnat comme le dit leur ailier, Clément Lagain : "Nous regardons toujours vers le haut du tableau et nous n'avons pas envie de lâcher cette sixième place. Il faut être confiant mais garder aussi de l'humilité".

Au match aller, Colomiers l'avait emporté 17 à 11. Mont-de-Marsan avait ensuite enchaîné trois victoires de suite.