Mélé : "À aucun moment, on ne s’est senti en position de perdre"

"Je comprends la frustration du public grenoblois qui vient pour des essais, des beaux matches mais malheureusement on sait qu’en Pro D2 ce n’est pas toujours le cas et je pense qu’il faut se satisfaire des quatre points contre une belle équipe de Nevers qui avait aligné de gros, gros joueurs", explique David Mélé. "À 10-0, je pensais que l’on allait pouvoir enchaîner et scorer encore plus, mais on a traîné un manque de réalisme jusqu’au bout. On aurait pu creuser l’écart et être plus tranquille sur la fin de match."

Malgré tout le demi de mêlée du FCG n’a jamais pensé perdre cette rencontre. "Je ne me suis pas vu perdre, pas du tout. Si on pense négatif, forcément la défaite va arriver. On en a parlé avec Clément (Gelin, qui formait la charnière avec lui, ndlr) à la fin du match. Sur ce match, on était un peu les gestionnaires du jeu. À aucun moment, on ne s’est senti en position de perdre le match même à 10-10. On fait confiance à tout le monde. Même si on a eu quelques trous d’air en défense, tout le monde a su tirer son épingle du jeu, défensivement et offensivement."