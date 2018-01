Le leader montalbanais a pris l'eau à Bayonne

Montauban est tombé. Dans des conditions dantesques au stade Jean-Dauger, l'Aviron Bayonnais a pris le meilleur sur le leader du championnat (20-5). Privant leurs adversaires de possession et d'occupation, les Basques n'ont pas tremblé dans ce match. Deux essais inscrits par Bastien Fuster (43e) et Pieter-Jan van Lill (58e) ont permis aux joueurs de Vincent Etcheto de s'imposer lors de cette dernière rencontre de la 19e journée. Malgré une réplique pour l'honneur de Malino Vanai (79e) Montauban encaisse un troisième revers cette saison et devra réagir dans cinq jours à Nevers. Grâce à ce précieux succès, Bayonne garde espoir dans sa quête de phases finales. Et les Montalbanais prirent l'eau. L'expression est toute trouvée. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Bayonne ce dimanche après-midi ont accompagné le troisième revers de l'USM cette saison. Après huit victoires de rang, les Sapiacens n'égaleront pas la série d'invincibilité des Montois réalisée début 2016. Après Colomiers et Perpignan, c'est Bayonne qui est parvenue à vaincre l'épouvantail de la Pro D2.

La pire défense du championnat (presque) impériale

Derrière une grosse possession de balle, les Basques ont été très rarement mis en danger par leurs adversaires. Beaucoup trop approximatifs dans de telles conditions, les Montalbanais n'ont trouvé la faille que lors des dernières secondes. Trop tard pour espérer ramener le moindre quelque chose de ce périlleux déplacement. Avec sa pire défense du championnat à l'aube de la rencontre, Bayonne a fait mentir son étiquette de cancre. Comme lors de leurs deux précédentes défaites de la saison, les Tarn-et-Garonnais sont eux quasiment restés muets ce dimanche. Après un mois sans victoire, l'Aviron Bayonnais retrouve le goût du succès. Et de quelle manière. Les Basques ont fait un grand pas vers le maintien et peuvent désormais se tourner vers le haut du tableau. Alors que ses poursuivants se sont imposés ce week-end, Montauban devra lui corriger ses erreurs dès vendredi à Nevers. Sous peine de voir sa première place menacée dans le sprint final.