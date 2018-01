Le BO accueille les arbitres

Plusieurs activités sont prévues avec diverses séances en salle et sur le terrain pour évoquer les aspects concrets de l’arbitrage. Nicolas Brusque, Maxime Lucu, Alexandre Loustaunau, Alban Placines et Jack Isaac seront présents sur cette journée.

Les trois joueurs et le coach animeront, dans l’après-midi, la séance “qu'attendez-vous d'un arbitre d'un point de vue technique et communicatif ?”. En fin de journée, la commission animation du comité offrira un équipement et des cadeaux aux personnes conviées.