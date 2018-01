Jonathan Bousquet prolonge à l'USAP

L'arrière de Perpignan, arrivé en 2014 après un passage à Oyonnax jouera donc deux ans de plus à sous les couleurs sang et or. C'est Christian Lanta qui l'a annoncé au micro de France Bleu Roussillon : "je souhaitais qu'il reste deux ans et non un. Il avait envie de rester et on avait envie qu'il reste. Sa saison montre qu'il règle de plus en plus les petits problèmes qu'il a eu. La saison dernière avait été compliquée pour lui physiquement et moralement. Il a vraiment fait une bonne préparation et il retrouve aussi toute son efficacité aus tirs aux buts, il n'y avait vraiment pas de raison qu'on ne continue pas ensemble."

Jonathan Bousquet réalise de très bonnes performances en ce moment. Vendredi dernier contre Béziers il a inscrit tous les points de son équipe.