Inquiétude pour Bernard le demi d'ouverture de Biarritz

L’ouvreur rouge et blanc a laissé sa place à Fabien Fortassin et a quitté le terrain en se tenant l’épaule hier soir, dans la rencontre entre le BO et Aurillac.

Interrogé sur la blessure de l’ancien Toulonnais à la fin du match, Gonzalo Quesada a expliqué : "On pensait que c’était une acromio-claviculaire, il parait que ça ne serait pas ça. On verra après l’examen, mais je pense que ça va être juste pour la semaine prochaine. Dès fois, quand c’est un gros coup, en deux jours ça va beaucoup mieux donc on ne va pas se projeter encore."

Le Biarritz Olympique, provisoirement quatrième du classement avant la rencontre de demain entre le Stade Montois et Grenoble, se déplace à Colomiers vendredi prochain.