Grenoble s'offre timidement Bayonne avant les fêtes de fin d'année

Ce second choc entre les deux derniers pensionnaires du Top 14 nous a gratifié d'une grosse partie de rugby. Ce jeudi soir au stade des Alpes, le rythme a été très élevé dès le premier acte avec un essai marqué à la première minute par Lolagi Visinia. L'arrière isérois qui a profité d'un joli coup de pied de son demi de mêlée pour marquer en coin et directement crucifier les joueurs basques (7-0). Oui mais l'Aviron a sorti les crocs et n'a pas lâché le morceau notamment en défense si bien qu'après ce coup d'éclat, le FCG est apparu apathique pendant le reste de la première période. Mais les Isérois ont été plus réalistes à l'inverse des Bayonnais qui n'ont marqué qu'une pénalité sur leurs temps forts. Francis puis Latorre ont permis à Grenoble de mener de dix points à la pause (13-3). La deuxième période était folle avec un véritable chassé croisé au score. Deux essais marqués de part et d'autre, Labouyrie pour Bayonne juste après le retour aux vestiaires, puis Visinia pour son doublé, Tisseron qui a redonné espoir à l'Aviron et finalement, Hayes tout en puissance pour sceller la victoire grenobloise (28-23). Saubusse a planté une ultime pénalité qui permet à Bayonne de repartir avec un point de bonus défensif amplement mérité.

Lors de ce match d'ouverture du dernier week-end rugby de l'année 2017, on a été gâté. On ne savait pas trop à quoi s'attendre avec des Bayonnais fessés pour la troisième fois à domicile par Perpignan (12-30) et des Grenoblois douchés à Béziers (38-8) la semaine dernière. Finalement, ce contexte revanchard et des conditions parfaites ont permis une très belle empoignade avec son lot de combat, d'essais et de suspense pendant 80 minutes. Et si Grenoble s'impose logiquement ce jeudi soir, l'Aviron lui a tout de même posé de très gros soucis.

La défense bayonnaise a fait trembler les Grenoblois

Bayonne enchaîne une deuxième défaite consécutive mais a bien failli créer l'exploit. Un match habilement abordé par le staff basque qui avait fait le choix de relancer quelques "vieux" briscards en manque de temps de jeu comme Jean-Jo Marmouyet et Benjamin Thiery. Aux côtés des jeunes espoirs du clubs, l'alchimie a très vite opéré avec notamment une grosse partie défensive des joueurs de l'Aviron. De quoi faire trembler de solides grenoblois qui ont souffert en l'absence de leurs deux leaders Steven Setephano et Arnaud Heguy. La différence s'est finalement faite sur le réalisme et l'efficacité. Là où Francis manquait trois points au pied, Saubusse en manquait six. Là où Grenoble concrétisait ses temps forts par des points, Bayonne a trop souvent échappé le ballon. Autant dire que cela s'est joué à quelques détails mais c'est peut-être cela qui explique que Grenoble est provisoirement deuxième ce soir et Bayonne huitième.

Avec cette dixième victoire consécutive au stade des Alpes, le FCG s'est redonné le sourire avant la trêve de Noël mais ne s'est pas complètement rassuré. Stéphane Glas et Dewald Senekal retiendront donc l'essentiel soit ces quatre points qui leur permettent de rester invaincus à domicile et toujours accrochés au très haut de tableau de Pro D2. L'Aviron n'avait rien à perdre et a ramené un point de bonus défensif et un petit peu de confiance de ce déplacement en Isère. Un facteur cruellement important pour bien aborder la suite de la saison.