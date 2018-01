Grenoble : la marée basque ?

Si la ville de Grenoble s’apprête d’ici une quinzaine de jours à fêter le cinquantenaire des Jeux olympiques d’hiver de 1968, son club de rugby y apporte pour l’heure une bien piètre contribution.

Depuis leur match référence livré à domicile contre Colomiers lors de la 13e journée (58-23), le FCG s’est en effet endormi sur ses lauriers, avant de progressivement s’enliser depuis l’arrivée de la mauvaise saison. Le classement des Alpins, passés en un mois et demi de la première à la quatrième place de la Pro D2, en est à ce titre l’évident témoignage. Lequel doit essentiellement à des prestations à l’extérieur tout simplement indigne d’un prétendant à la montée.

Stéphane Glas (coach Grenoble)Icon Sport

Réguliers en diable en début de saison au point de systématiquement ramener des points de leurs déplacements, les Isérois ont en effet vu leur belle dynamique s’effriter depuis leur voyage à Perpignan, début novembre. Une défaite pas si grave en soi (42-23) mais qui a depuis lors engendré une dynamique catastrophique à l’extérieur, ponctué de lourds revers à Aurillac (30-14), Béziers (38-8) puis Massy (37-14). Soit autant de déconvenues à plus de trente points, que le FCG parvient tant bien que mal à compenser à domicile, sans plus vraiment convaincre à l’image de ses poussives victoires face à Soyaux-Angoulême, Bayonne ou Nevers, qui les ont vues à chaque fois concéder le bonus défensif à leurs visiteurs…

Manque de puissance… et de caractère

Les raisons à cette mauvaise passe ? Elles sont en premier lieu de l’ordre des absences, à commencer par celles des leaders de combat comme le capitaine Steven Setephano, le talonneur Arnaud Héguy ou le deuxième ligne Mickaël Capelli, qui mettent en exergue un évident manque de puissance. Également des conditions météorologiques "de saison" et des terrains gras, qui permettent plus difficilement le FCG de réciter son jeu, fondé sur le mouvement.

Steven Setephano - GrenobleIcon Sport

Des arguments évidemment recevables, mais avec lequel il faudra pourtant une nouvelle fois composer à Biarritz, sur une pelouse d’Aguilera toujours compliquée en hiver, face à un adversaire taillé pour le jeu direct.

Mickael Capelli (Grenoble) - 28 avril 2017AFP

Et à ce titre, c’est un véritable test de caractère que les Alpins passeront au pays basque. En clair ? Soit les Isérois parviennent à relever le gant du combat et de la discipline, et ces derniers se donneront au moins les moyens de croire en un printemps rieur. Soit ces derniers cèdent encore devant la marée basque, et verront les Biarrots revenir sur leurs talons avant la réception à très hauts risques de l’Usap. En matière de tournant de la saison, en voilà bien un...