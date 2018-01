Grenoble, forteresse menacée

Cinq points d'avance (25-20, 28-23) sur Angoulême (9e) et Bayonne (8e), trois (13-10) sur Nevers (11e): les derniers succès du FC Grenoble au Stade des Alpes, face à des équipes de milieu de tableau, n'avaient rien d'impressionnants, surtout comparés aux déroutes subies à l'extérieur durant la même période (-16 à Aurillac, -30 à Béziers, -23 à Massy et à Biarritz).

Le FCG n'est plus que 4e, à 11 points du leader Montauban et à 7 de Perpignan (3e), qui pourrait enfoncer un peu plus ce rival en souffrance en étant le premier à s'imposer en Isère cette saison.

Nigel Hunt (Grenoble)Icon Sport

Idéal dans le sprint à trois qui se dessine pour les deux premières places, synonymes d'accès direct aux demi-finales, avec Mont-de-Marsan (2e), qui va dimanche à Béziers, et Montauban, qui reçoit vendredi Narbonne. Un succès des Catalans profiterait aussi à Biarritz, 5e à deux points de Grenoble et dont le déplacement à Nevers est abordable, et à Colomiers (6e), qui reçoit Aurillac (12e). Bayonne (8e), qui pointe à 7 longueurs des banlieusards toulousains, actuels derniers barragistes, doit faire un carton plein face à Vannes (10e) pour garder des chances de phase finale. L'espoir est encore plus mince pour Angoulême (9e), qui se déplace à Carcassonne, toujours dernier et qui doit impérativement l'emporter pour se rapprocher de Dax, 14e et premier non-relégable. Les Landais reçoivent Massy (13e) dans un duel de bas de tableau dont le vainqueur fera un grand pas vers le maintien.