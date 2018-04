Grenoble et Mont-de-Marsan à domicile pour les barrages... Voici nos pronos de la 30e journée

Biarritz - Montauban (dimanche 14h30)

Biarritz reçoit dimanche à Aguilera le second de Pro D2, Montauban. Un match à l'odeur de phase finale. Biarritz actuellement sixième n'a plus beaucoup de chance de grappiller encore des places aux classements. Il faudra surtout se rassurer avant les barrages la semaine prochaine. Du côté Montalbanais ce match s'apparente à une répétition des demi-finales où ils pourraient retrouver... Biarritz. Les Biarrots voudront offrir du spectacle pour la dernière de la saison à domicile.

Notre pronostic : Victoire de Biarritz.

Soyaux-Angoulême - Grenoble (dimanche 14h30)

Lors de cette dernière journée, les Angoumoisins reçoivent Grenoble. Solides à domicile, avec seulement deux défaites, les Charentais voudront offrir une dernière victoire à leurs supporters. Les Grenoblois voudront eux garder leur troisième place, synonyme de barrage à domicile. Plutôt en difficulté en déplacement cette saison, les Isérois devront ramener des points, de leur dernier déplacement, pour ne pas perdre leur troisième place.

Notre pronostic : Victoire de Grenoble bonus défensif Soyaux Angoulême.

Aurillac - Mont-de-Marsan (dimanche 14h30)

Match pour l'honneur pour les Aurillacois. 13e du championnat les Cantaliens ont assuré leur maintien lors des précédentes journées et n'ont plus rien a jouer. Comme leur homologue Grenoblois, les Montois devront ramener des points de Jean-Alric pour ne pas perdre leur potentiel barrage à domicile. Devant aux points terrain avec Béziers, 1 point suffirait aux Landais pour garder leur 4e place. Ce match sera aussi l'occasion de voir pour la dernière fois sur le terrain Maxime Petitjean, qui mettra un terme à sa carrière.

Notre pronostic : Victoire d'Aurillac bonus défensif Mont-de-Marsan.

Béziers - Nevers (dimanche 14h30)

Béziers (5e) a l'occasion durant cette dernière journée d'accrocher un barrage à domicile. En recevant Nevers les Biterrois devront faire carton plein face à Nevers. Avec une victoire bonifiée ils pourraient accrocher la quatrième ou la troisième place. Il faudra toutefois faire attention aux Neversois qui restent sur 5 victoires consécutives. Les hommes du duo Aucagne-Gérard pourront comme d'habitude compter sur leurs supporters pour cette rencontre.

Notre pronostic : Victoire de Béziers.

Colomiers - Massy (dimanche 14h30)

Match sans enjeu entre ces deux formations. Pour cette dernière journée de championnat, Colomiers et Massy vont vouloir finir sur une bonne note. Les Massicois restent sur leur belle victoire face à Biarritz tandis que les Columérins se sont inclinés d’un petit point en terre bayonnaise. Une occasion pour eux de soigner leur dernière sortie à domicile et d’offrir à leur public une victoire, aux dépens de la qualification manquée dans les six premiers.

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Colomiers.

Dax - Vannes (dimanche 14h30)

Le match de l’honneur pour Dax. Déjà condamné à descendre en Fédérale 1, les Landais vont sûrement disputer leur dernière rencontre de Pro D2. Après leur défaite honorable sur la pelouse de Montauban dimanche dernier, ils ont l’occasion d’offrir à leur public une ultime victoire à domicile. Face à eux, une belle équipe de Vannes qui a rempli son objectif et s’est maintenue brillamment dans ce championnat de plus en plus compliqué. Ils auront quand même à cœur de conserver leur onzième place, plus que méritée.

Notre pronostic : Victoire de Dax.

Narbonne - Bayonne (dimanche 14h30)

Encore une rencontre sans enjeu dans cette dernière journée de Pro D2. Les Narbonnais reçoivent les Bayonnais pour sauver l’honneur. Condamnés depuis longtemps à la Fédérale 1, les locaux auront à cœur de soigner leur dernière dans ce championnat et d’obtenir une victoire pour effacer les cinq défaites précédentes. De leur côté, les basques voudront finir sur une bonne note et essayer de reprendre la septième place à Nevers, pour finir sur trois victoires consécutives.

Notre pronostic : Victoire de Narbonne bonus défensif Bayonne.

Perpignan - Carcassonne (dimanche 14h30)

Avant-dernière à domicile pour le leader de Pro D2. Les Catalans auront la volonté d’offrir du spectacle à leur public pour ce dernier match de la phase régulière. Seul petit enjeu pour les Perpignanais, conserver la première place et ne pas laisser Montauban les dépasser au classement. Une rencontre pour préparer leur demi-finale dans leur stade d’Aimé-Giral. Pour les Carcassonnais, le maintien est assuré et c’est l'esprit libéré qu’ils se déplaceront en terre catalane pour rendre une dernière copie positive.

Notre pronostic : Victoire de Perpignan bonus offensif.