Gave, le nouvel investisseur principal de Biarritz

La page Serge Blanco est définitivement tournée. Avec le nouveau duo Bruno Ledoux (actionnaire du journal Libération) et Charles Gave, Biarritz espère repartir sur de nouvelles bases et retrouver les sommets du rugby français. L’homme de 74 ans est le fondateur du fonds d’investissement "Gavekal", une société de services financiers qui pèse 3 milliards de dollars. Il espère pérenniser le club et s’oppose à un rapprochement avec Bayonne.

"Si vous fusionnez deux mulets, vous ne trouverez jamais un cheval de course". Pour l’économiste amoureux du ballon ovale, Biarritz peut se débrouiller tout seul et l’idée d’associer deux entreprises qui vont mal donne selon lui une grosse entreprise qui va encore plus mal. S’il me manque pas d’ambition, Charles Gave veut prendre le temps et permettre à Biarritz "d’être le phare qu’il devrait être".