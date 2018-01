Fin de série pour Montauban, Béziers enchaîne... Nos pronos pour la 19e journée

Béziers - Biarritz (jeudi 20h45)

Sur leur lancée après une victoire chez le voisin catalan, les Biterrois ont la possibilité d'enchaîner et de rester au contact du top 6. Le BO reste sur 4 défaites de suite à l'extérieur. La tâche s'annonce donc compliquée pour les hommes de Gonzalo Quesada.

Notre pronostic : Victoire de Béziers, bonus défensif pour Biarritz

Aurillac – Soyaux Angoulême (vendredi 20h00)

En difficulté cette saison à domicile (3 défaites), les Aurillacois pointent à la 13ème place du classement à seulement 5 points de la zone rouge. En cas de victoire, les Cantalous pourraient repasser devant leur adversaire du jour. Au match aller, les Angoumoisins l'avaient emporté 25 à 10. Mais les déplacements à Jean-Alric en hiver sont toujours délicats.

Notre pronostic : Victoire d'Aurillac

Carcassonne – Mont-de-Marsan (vendredi 20h00)

Deux équipes qui restent sur une défaite à l'extérieur lors de la dernière journée. Les Montois ont encaissé 4 essais et 41 points à Narbonne. Carcassonne de son côté s'est incliné 19-6 à Biarritz. Mais depuis le début de saison, les hommes de David Auradou n'ont jamais enchaîné deux défaites. Les Audois, eux, ont du mal à domicile contre les gros : trois défaites contre Montauban, Perpignan et Grenoble.

Notre pronostic : Victoire de Mont-de-Marsan

Grenoble-Nevers (20h00)

Nevers reste sur un succès bonifié à domicile contre Aurillac et occupe la 9ème place du classement à 7 points de la zone rouge. Mais après une lourde défaite à Massy 37-14, les Grenoblois retrouvent le stade des Alpes. Neuf victoires en autant de rencontres, c'est le bilan des Isérois à domicile. Contre Nevers, Grenoble doit prendre le maximum de point pour rester au contact des deux premières places.

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Grenoble

Colomiers - Narbonne (vendredi 20h00)

Colomiers 6ème reçoit Narbonne 15ème. Les Columérins, une semaine après leur défaite à Montauban, doivent s'imposer pour ne pas voir Béziers leur passer devant. Peu habitué à s'imposer à l'extérieur, les Narbonnais restent cependant sur un succès de prestige contre Mont-de-Marsan la semaine dernière (41-23) et pourraient, en cas de victoire, passer devant Dax au classement.

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Colomiers

Vannes – Massy (vendredi 20h00)

Les deux équipes sont à égalité au classement (36 points chacun). Vannes (11ème) devance son adversaire d'une courte tête grâce à une meilleure différence de points. Le vainqueur de ce match réaliserait donc une très belle opération. Massy déjà vainqueur une fois à l'extérieur cette saison, est en mesure de créer l'exploit. Une rencontre qui s'annonce serrée alors que Vannes a déjà perdu 2 fois à domicile depuis le début du championnat.

Notre pronostic : Victoire de Massy, bonus défensif pour Vannes

Dax – Perpignan (vendredi 20h30)

Gare à la bête blessée pour Dax. Une semaine après sa défaite contre Béziers à domicile, Perpignan aura à cœur de se venger. Face à une équipe dacquoise qui a déjà perdu trois fois à domicile, les Catalans, qui voyagent bien depuis le début de saison (4 victoires et 1 match nul) pourraient sortir vainqueurs de cette rencontre. En cas de défaite, les hommes de Raphaël Saint-André perdraient eux, des points précieux dans la course au maintien.

Notre pronostic : Victoire de Perpignan, bonus défensif pour Dax

Bayonne - Montauban (dimanche 14h15)

En déplacement à Jean Dauger, Montauban va t-il poursuivre son incroyable série de victimes consécutives (8 actuellement) ? En face, les Bayonnais espèrent bien retrouver la saveur de la victoire après deux défaites et un match nul sur le terrain de Dax. S’ils ont perdu leur centre Sean Robinson pour le reste de la saison, les Bayonnais ont de la ressource et sont en mesure de réaliser l’exploit de battre le leader montalbanais. À l’aller, les verts et noirs l’avaient difficilement emporté 25 à 20.

Notre pronostic : Nous pensons Bayonne capable de mettre fin à la série de Montauban, dans un match très serré. Bonus défensif pour l’USM.