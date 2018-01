Deux victoires à l'extérieur, Montauban se relance... Nos pronos pour la 20e journée

Biarritz - Grenoble (Jeudi 20h45)

C'est un choc du haut de tableau qui ouvre cette 20e journée de Pro D2. Six points séparent Grenoble, 4ème, de Biarritz, 5ème, avant ce match. Les Biarrots viennent d'arracher un point de bonus défensif à Béziers. Grenoble, eux, restent sur une courte victoire à domicile contre Nevers (13-10). Les Isérois ont du mal à voyager chez les gros du championnat (défaites à Montauban, Perpignan et Béziers). Le BO, lui, est invaincu à la maison cette saison.

Notre pronostic : victoire de Biarritz.

Narbonne - Dax (vendredi 20h)

Finale pour le maintien, puisque Narbonne 15e avec 29 points reçoit Dax, 14e avec 30 points. Certes rien de définitif n'aboutira de cette rencontre néanmoins le vainqueur fera un bon pas vers le maintien tandis que le perdant fera un bon pas dans le sens inverse. Ces deux équipes sont les deux plus mauvaises du championnat, sur les 5 derniers matchs. Léger avantage pour Dax avec 6 points contre 4 pour Narbonne.

Notre pronostic : victoire de Dax. Bonus défensif pour Narbonne.

Nevers - Montauban (Vendredi 20h)

Pour son deuxième déplacement consécutif, l'USM aura sans doute à cœur de retrouver la victoire. Sèchement battu, 20-5 dans des conditions difficiles à Bayonne, Montauban ne compte plus que 4 points d'avance sur le deuxième (Mont-de-Marsan), et 5 sur le troisième (Perpignan). De son côté, le promu reste sur deux victoires consécutives à domicile contre Aurillac (31-8) et Colomiers (16-12).

Notre pronostic : victoire bonifiée de Montauban.

Vannes - Carcassonne (Vendredi 20h)

Pire équipe à l'extérieur, 0 points pris en neuf rencontres hors de ses bases, Carcassonne n'y arrive pas. Pourtant, désormais, tous les matchs sont capitaux pour les joueurs de l'USC. Ce vendredi, le déplacement à Vannes s'annonce périlleux. L'objectif devrait être celui de ramener au moins un point de son voyage en Bretagne, contre des Vannetais qui n'ont perdu que deux fois à domicile, contre Montauban et Perpignan.

Notre pronostic : victoire de Vannes.

Soyaux-Angoulême - Béziers (Vendredi 20h)

Malgré une défaite lors de la 2e journée contre Dax, puis contre Montauban, plus récemment, les Angoumoisins sont solides à domicile. Mais attention aux Biterrois qui restent sur deux victoires lors de leurs trois derniers déplacements (à Vannes et Perpignan). Les hommes de David Aucagne ont toujours la 6e place en ligne de mire et chaque point sera important.

Notre pronostic : victoire de Soyaux-Angoulême, bonus défensif pour Béziers.

Massy - Bayonne (Vendredi 20h)

Les Basques ont fait tomber le leader Montauban le week-end dernier. Ils restent sur deux résultats positifs (un match nul à Dax et une victoire contre Montauban). Mais avec un succès à domicile, les Massicois, 13e, ont l'occasion de se donner un peu d'air au classement, car Narbonne, 14e, et Dax, 15e, s'affrontent ce week-end.

Notre Pronostic : victoire de Massy.

Perpignan - Aurillac (Vendredi 20h30)

Perpignan n'a perdu qu'une seule fois lors de ses 8 derniers matchs de Pro D2 (contre Béziers 22-23). Aurillac, habitué des phases finales ces dernières années, a plus de mal. Seulement 3 victoires en 7 matchs pour les Cantaliens. Ils se situent à la dixième place du classement de Pro D2. Bien qu'accrocheurs à l'extérieur, ce déplacement s'annonce compliqué pour le Stade Aurillacois contre des Catalans revanchards après leur défaite dans le derby.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Perpignan.

Mont-de-Marsan - Colomiers (dimanche 14h15)

C'est un des chocs de cette 20e journée de Pro D2. Mont-de-Marsan, deuxième accueille Colomiers sixième. Au match aller, Colomiers était venu à bout du Stade Montois (17-11), mais les Columérins n'ont gagné qu'une seule fois à l'extérieur cette saison, à Aurillac, lors de la première journée. Depuis, plus rien. Face à des Montois invaincus à domicile, cette saison, ramener une victoire des landes relèverait de l'exploit.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan. Bonus défensif pour Colomiers.