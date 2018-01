Carcassonne enchaîne, Bayonne se rapproche et Colomiers prolonge... Nos pronos pour la 21e journée

Grenoble - Perpignan (jeudi 20h45)

Choc entre le troisième, Perpignan et le quatrième, Grenoble jeudi soir. Deux équipes qui restent sur une prestation sensiblement opposée. De son côté, Grenoble accueille Perpignan avec l’objectif de montrer un tout autre visage que celui face à Biarritz (match perdu 37 à 14). Les Grenoblois, toujours quatrièmes ont perdu du terrain sur le trio de tête, et comptent bien se servir de ce match pour revenir sur leurs concurrents directs. En face, Perpignan voudra enchainer après sa démonstration face à Aurillac (56-12) et poursuivre sur une troisième victoire consécutive, égalant ainsi leur meilleure série de la saison.

Notre pronostic : à domicile, nous voyons les Grenoblois réagir et s’imposer. Bonus défensif pour Perpignan.

Bayonne - Vannes (vendredi 20h00)

Avant de recevoir Vannes, les Bayonnais restent sur une série de trois matchs sans défaite. Actuellement 8ème, l’espoir d’accrocher les phases finales est toujours présent pour le club basque. Pour cela, il faudra réaliser une deuxième partie de saison exceptionnelle. Et ça commence en étant intransigeant à domicile. Vendredi, c’est Vannes qui se déplacera à Jean-Dauger. Avec la volonté de laver l’affront de la défaite à domicile contre le dernier du classement, Carcassonne. Attention donc à la réaction d’orgueil des Vannetais qui pointent à seulement trois petits points des Bayonnais.

Notre pronostic : victoire de Bayonne, aucun bonus.

Carcassonne - Soyaux-Angoulême (vendredi 20h00)

Après leur victoire sur le terrain de Vannes (12 à 13), les Carcassonnais voudront confirmer à domicile face à une équipe angoumoisine qui ne finit plus d’étonner. Avec deux points de retard sur Narbonne et 8 sur Dax, premier non relégable, Carcassonne n’a plus vraiment le choix et doit absolument remporter ses matchs à domicile. Toutefois attention à Angoulême qui reste sur une belle victoire contre Béziers (22 à 8), assortie d’un bonus offensif. En s’imposant à Carcassonne, les Angoumoisins s’offriraient une belle fin de saison même s’ils n’ont gagné qu’un seul match à l’extérieur depuis le début de la saison.

Notre pronostic : Carcassonne va selon nous confirmer à domicile. Aucun bonus.

Dax - Massy (vendredi 20h00)

Deux points séparent Massy, 13ème, de Dax, 14ème. Les Landais ont frappé un grand coup avec leur victoire bonifiée plus qu'importante à Narbonne lors de la dernière journée. La dernière fois qu'ils ont gagné un match à l'extérieur c'était à Soyaux-Angoulême. Ils avaient ensuite enchaîné une victoire à domicile… Malgré une belle victoire il y a quelques semaines contre Grenoble, Massy est un peu à la peine (3 défaites sur les 4 derniers matchs). Les Massicois n'ont pas gagné à l'extérieur depuis la 1ère journée, le 18 août dernier.

Notre pronostic : victoire de Dax.

Montauban - Narbonne (vendredi 20h00)

Affiche très déséquilibré au programme, puisque le premier reçoit l'avant dernier. Les Narbonnais, au plus mal depuis leur dernière défaite 13-41 contre Dax ne devraient rien espérer de ce déplacement chez le leader. Pour les locaux, c'est l'occasion de relancer une nouvelle série. La dernière de 8 victoires consécutives s'était achevée il y a 15 jours à Bayonne.

Notre pronostic : victoire avec bonus pour l'USM.

Nevers - Biarritz (vendredi 20h00)

Nevers a buté de très peu contre Montauban à domicile le week-end dernier (16-18). Ils avaient également échoué de trois petits points à Grenoble (13-10). Les Biarrots, eux, se sont imposés à domicile contre ces mêmes Grenoblois avec le bonus offensif. Le BO, 5ème au classement, est toujours sous la menace de Colomiers et de Béziers. Mais d'un autre côté, ils sont à seulement deux points de Grenoble, 4ème.

Notre pronostic : victoire de Nevers, bonus défensif pour Biarritz.

Colomiers - Aurillac (vendredi 20h30)

Vendredi le 6e reçoit le 12e. Les Columérins restent sur 5 victoires consécutives à domicile et arboreront le costume de favoris pour cette rencontre. Mais attention à l'esprit revanchard des Cantaliens. En tout début de championnat, les Haut-garonnais s'étaient imposés dans le massif centrale (23-30). De plus après avoir largement fait tourner son effectif la semaine dernière, les visiteurs devraient retrouver plusieurs cadres.

Notre pronostic : victoire de Colomiers, bonus pour Aurillac.

Béziers - Mont-de-Marsan (dimanche 14h15)

C'est deux équipes en forme en ce moment. Même si Béziers reste sur une défaite à Angoulême la semaine dernière, ils n'ont perdu que deux matchs sur les huit derniers. Dernièrement, les Bitterrois assurent à domicile contre les "gros" : victoire contre Colomiers, Grenoble et Biarritz. Au contraire les Montois, eux, sont irréguliers chez les cadors du championnat : défaite à Biarritz et à Montauban. Mais victoire à Perpignan et bonus défensif à Grenoble.

Notre pronostic : victoire de Béziers.