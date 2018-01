Blanc et Fraser de retour, 12 changements pour Montauban !

Des changements que l’on retrouve, notamment en troisième ligne : Bastide, Quercy et Fraser seront titulaires alors que Falealii retrouvera sa place à la place de Frédéric Urruty. Au centre, San Martin sera associé à l’habitué, Naqiri. Lucas Blanc sera de retour à l’aile, alors que Rudy Derrieux conservera sa place à l’arrière.

Du côté de Montauban, la défaite à Bayonne (20 à 5) est mal passée. Les entraîneurs ont décidé d'opérer à 12 changements pour le déplacement à Nevers. En première ligne, Facundo est remplacé par Vaotoa, Pellow remplace Rochier et Vanaï prend la place de Tekassala. La charnière est également changée : Chaput et Bosviel prennent la place de Darbo et Swanepoel. Enfin, les deux ailiers titulaires seront Lilo et Klur.

Le XV de Nevers : 15. Derrieux ; 14. Blanc, 13. Naqiri, 12. San Martin, 11. Raisuqe ; 10. Vuillemin, 9. Falealii ; 7. Quercy, 8. Fraser, 6. Bastide ; 5. Chalureau, 4. Bradshaw ; 3. Merabet, 2. Genevois, 1. N’Diaye.

Les remplaçants : 16. Visagie, 17. Seneca, 18. Toleafoa, 19. Kazubek, 20. Fabrègue, 21. Urruty, 22. Bolakoro, 23. Roelofse.

Le XV de Montauban : 15. Silago ; 14. Lilo, 13. Tupuola, 12. Domenech, 11. Klur ; 10. Bosviel, 9. Chaput ; 7. Haddon, 8. Domenech, 6. Munoz ; 5. Dry, 4. Sergueev ; 3. Vaotoa, 2. Pellow, 1. Vanaï.

Les remplaçants : 16. Ponnau, 17. Agnesi, 18. Caisso, 19. Vaotoa, 20. Sousa, 21. Ascarat, 22. Cadiou, 23. Facundo.