Blanc de retour dans le quinze neversois

Pour l'occasion, Roelofse intègre le quinze de départ en lieu et place de Garcia, relégué sur le banc. Un changement également en deuxième ligne avec la titularisation de Ceyte qui sera associé à Chalureau. Quercy est quant à lui le seul rescapé de la troisième ligne : il épaulera Bastide et Fabregue. Si la charnière est maintenue, Blanc et Derrieux retrouvent une place de titulaire, respectivement à l'aile et au centre : pour rappel, l'ailier n'avait plus été titulaire depuis le 3 novembre dernier et une défaite sur la pelouse d'Aurillac (23-33). Il s'agira de sa huitième titularisation de la saison.

Le XV de Nevers : 15. Legal ; 14. Blanc, 13. San Martin, 12. Derrieux, 11. Raisuqe ; 10. Belie (cap), 9. Falealii ; 7. Quercy, 8. Fabregue, 6. Bastide ; 5. Chalureau, 4. Ceyte ; 3. Roelofse, 2. Mary, 1. Seneca

Les remplaçants : 16. Visagie, 17. N'Diaye, 18.Toleafoa, 19. Gibouin, 20. Fraser, 21. Urruty, 22. Herry, 23. Garcia