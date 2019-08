Pro D2 - Biarritz : "les Hongkongais" de nouveau au pouvoir

Le communiqué reproduit dans son intégralité :

Aujourd'hui, jeudi 31 mai, nous prenons acte de la décision conjointe de Messieurs LEDOUX et GUFFLET de se retirer de tous leurs mandats au sein du Conseil d'Administration du Biarritz Olympique Pays Basque et de leurs actionnariats au sein d'ATSI. Pour retrouver la sérénité que le club mérite, et afin de préparer la saison 2018/2019 dans de bonnes conditions, il est nécessaire de procéder aux formalités juridiques qui s'imposent le plus rapidement possible. Nous espérons que ces formalités seront remplies d'ici la fin de cette semaine.

Aux actionnaires, aux partenaires, aux sociétaires, aux bénévoles, et aux salariés ainsi qu'à toutes les personnes qui composent la grande famille du Biarritz Olympique, nous souhaitons manifester notre enthousiasme, notre motivation et notre impatience pour écrire tous ensemble de nouvelles pages dans le grand livre du Rugby.

Par Pablo Ordas.