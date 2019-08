Biarritz - La colère des supporters

Tous, présents dans le calme, se disent agacés de la situation du club. "La réunion a été annulée par le XVIème suite à des menaces personnelles qu’a reçues le président de l’association explique Anthony, 42 ans. Aujourd’hui, il y a très peu d’associations présentes. Nous ne sommes vraiment que des purs supporters lambdas, on a décidé de maintenir cette manifestation. On veut envoyer un message à Ledoux et Gufflet pour leur dire que nous ne lâcherons pas. Il faut trouver une solution pour sauver le BO. Pour moi, elle est vite trouvée". "Je trouve scandaleux qu’on se permette de jouer avec un club aussi historique poursuit Julien, 30 ans. Nous, pauvres supporters, on économise toute l’année pour se payer les abonnements et eux, s’amusent avec des millions d’euros".

Quesada et Isaac prennent position

Ce rassemblement intervient alors qu’aujourd’hui, le manager Gonzalo Quesada et l'entraîneur des arrières Jack Isaac ont pris position dans le quotidien Sud-Ouest. Les deux membres du staff ne voient que l’arrivée de Louis-Vincent Gave comme "solution viable".

Coach Gonzalo Quesada - BiarritzIcon Sport

"Ça me rassure dans le sens où je ne vois pas le BO sans une présidence de Charles et Louis-Vincent Gave" estime Anthony, le supporter rouge et blanc.

Communiqué d’AUPA BO

En fin de matinée, le groupe de supporters Aupa BO, a publié un communiqué officiel. On y apprend que l’association, avec l’appui de ses adhérents, "a répondu généreusement à la proposition d’augmentation de capital faite par le BOPB le 14 mai dernier, comme lors de chaque sollicitation". Le communiqué précise également : "Soucieux de ne pas nuire à l’image du BOPB et ne pas la salir davantage, nous ne souhaitons pas, pour l’heure, manifester publiquement notre inquiétude et notre incompréhension mais tenons ardemment à faire entendre notre voix, celle des supporters rouge et blanc, passionnés et amoureux du BO" malgré "la situation très critique, inquiétante, alarmante".

Par Pablo Ordas.