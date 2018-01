Béziers a rebattu les cartes

Qui pouvait imaginer Béziers, alors 14ème et premier non-relégable au soir de la 12ème journée (après une septième défaite, à domicile contre Soyaux-Angoulême 24-34), être aux portes des barrages deux mois plus tard ? Pas grand monde. Et pourtant les Biterrois, l'ont fait.

" 21 points pris par Béziers sur les 6 dernières journées "

Forts d'une série de cinq victoires en six matchs (avec comme seul accroc, la défaite à Vannes 32-0, le 22 décembre dernier), les Héraultais se sont éloignés de la zone rouge. Mieux ils sont pleinement entrés dans la course aux six premières places, synonymes de qualification en barrages. La dernière victoire, à la dernière seconde sur le terrain de Perpignan (23-22), prétendant aux phases finales, a confirmé un peu plus les ambitions de l'ASBH. Alors à l'heure de recevoir un autre membre du top 6, le Biarritz olympique, les Biterrois voudront confirmer leur excellente forme et se rapprocher un peu plus de ce qui pouvait paraître encore irréalisable il y a deux mois.