Au bout de la nuit…

Des banderoles "Ongi Etorri Richard" (bienvenue Richard), "Richard président" et des autocollants à l'effigie de l’ancien ouvreur Bayonnais : le décor était planté, vendredi après-midi où avait lieu l’assemblée générale qui devait aboutir à la nomination d’un nouveau président. La centaine de supporters présents avaient choisi son camp : Dourthe pour prendre les rênes du club, rien d’autre. Et, bien décidés à se faire entendre, une trentaine d’entre eux, principalement membres du BOC et des Socios, sont rentrés de force dans la brasserie de l’Aviron, où devait se tenir l’AG.

Pendant près de deux heures, Francis Salagoity, Jean René Etchegaray ou Roland Pétrissans ont alors tenté de convaincre les occupants de quitter les lieux pour laisser la réunion se dérouler correctement. "Si les supporters s’expriment, aujourd’hui, c’est qu’ils n’ont pas été entendus. Il faut essayer de trouver un compromis pour que les gens puissent se parler pour qu’aujourd’hui, on mette en place un processus de sortie de crise. Ces situations portent préjudice à l’ensemble de l’Aviron Bayonnais" expliquait Laurent Irazusta, président de l’Aviron bayonnais Omnisports alors que les lieux étaient toujours bloqués.

C’est finalement aux alentours de 19h30 que les supporters ont quitté le siège, sans violence, mais certains d’entre eux étaient remontés. "On a essayé de défendre ce qu’on pouvait défendre. C’est une bande de guignols là-haut, même des anciens joueurs. Ils essayent d’apporter une caution, ils ne savent même pas de quoi ils parlent" déclarait Michel, membre des Socios et de la Peña Baiona après avoir quitté le siège. "On veut que les AB Lagunak quittent le club" poursuivait une membre du BOC.

Dissolution d’AB Lagunak

Avec deux heures de retard, l’Assemblée générale pouvait alors débuter pendant que les derniers supporters présents sur le parking de la brasserie quittaient définitivement les lieux. Peu avant 22 heures, sans grande surprise, la nouvelle est tombée. Pierre-Olivier Toumieux est le nouveau président du conseil de surveillance, Philippe Tayeb celui du directoire. Tayeb, dans son rôle, sera épaulé par Alexandre Aubert, Dominique Davoigneau et Christophe Lesperon.

Pierre-Olivier Toumieux et Philippe Tayeb se sont ensuite présentés devant la presse pour prendre la parole. Durant un petit quart d’heure, les deux hommes ont d’abord voulu se montrer rassurants. "Il n’y aura jamais de rapprochement avec les Biarrots" a affirmé Tayeb.

Ils ont également souligné que le trou de 700 000 euros serait comblé avant le passage devant la DNACG. "On a une volonté d’aller au-delà du chiffre que vous avez cité, de manière à pouvoir propulser un élan très positif pour la saison à venir" a même ajouté Toumieux.

Philippe Tayeb, qui rencontrera prochainement les groupes de supporters a également annoncé que la dissolution du pool d’actionnaires AB Lagunak (à qui les supporters reprochent l’idée d’une fusion avec le BO en 2015) avait été votée tout en rappelant : "Le projet que nous avons tous est de fédérer, rassembler et renouer avec les valeurs de l’Aviron Bayonnais. Je suis persuadé que si toutes les personnes arrivent à remplir leur rôle, nous arriverons à de belles choses".

"Je crois qu’il est temps de reparler un peu sportif, de la saison à venir" a poursuivi Toumieux. Il faudra toutefois attendre huit à dix jours pour en savoir un peu plus sur la composition du staff et sur l’arrivée de nouvelles recrues. L’agitation n’est pas finie sur les bords de la Nive.

Pablo Ordas