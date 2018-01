4 changements du côté de Vannes, 12 pour Carcassonne

Ainsi que la troisième ligne : Doumenc, Domolailai et Tuilagi seront alignés d’entrée. Dans la ligne de trois-quarts, on peut noter que la charnière sera composée de Anon et Lescalmel. Des changements importants, qui pourraient créer un électro choc et réaliser une meilleur prestation que contre Mont-de-Marsan. Les Vannetais ont eux décidé de ne changer que quatre joueurs. Le jeune Wandrille Picault sera titulaire à la place d'Abiven. En première ligne, Vola Tamani est remplacé par Ishchenko.

Le XV de Carcassonne : 15. Mc Mahon, 14. Lazzarotto, 13. Bettencourt, 12. Marrou, 11. Oltmann ; 10. Lescalmel, 9. Anon ; 7. Domolailai, 8. Tuilagi, 6. Doumenc ; 5. Panizzo, 4. Zito ; 3. Burduli, 2. Bissuel (cap), 1. Devisme.

Les remplaçants : 16. Castan, 17. Ursache, 18. Lainault, 19. Coste, 20. Tison, 21. Bosch, 22. Bouvier, 23. Bordewie.

Le XV de Vannes : 15. Bouthier ; 14. Lutumailagi, 13. Pic, 12. Hickes, 11. Duplenne ; 10. Moeke, 9. Le Bail ; 7. Mappaz, 8. Bolenaivalu, 6. Picault ; 5. Picquette, 4. Cramond ; 3. Dumas, 2. Cloostermans, 1. Ishchenko.

Les remplaçants : 16. Leafa, 17. Vola, 18. de Bruin, 19. Abiven, 20. Payen, 21. Le Bourhis, 22. Mourot, 23. Tafili.