1 seul changement pour Dax, Mailau préféré à Forletta à l’USAP

Dans le XV de départ de Dax, seul l’ailier Dechavanne prend la place de Justes, qui bascule à l’arrière et remplace Cachet sur le banc. On retrouve sinon les titulaires habituels : Klemenczak et Ropiha au centre, Toafifenua, Meron et August en troisième-ligne. Perpignan après sa déconvenue à domicile contre Béziers change seulement quatre joueurs. Sadek Deghmache et Tevita Mailau débuteront, préfères à Tom Ecochart et Enzo Forletta.

Le XV de Dax : 15. Justes ; 14. Bureitakiyaca, 13. Ropiha, 12. Klemenczak, 11. Dechavanne ; 10. Berchesi, 9. Pic ; 7. Taofifenua, 8. Meron, 6. August ; 5. Tuineau, 4. Ternisien ; 3. Fa’anunu, 2. Delonca, 1. David

Les remplaçants : 16. Blanchard, 17. Choinard, 18. Liebenberg, 19. Koliavu, 20. Bau, 21. Devade, 22. Cachet, 23. Drean

Le XV de Perpignan : 15. Farnoux ; 14. Bousquet, 13. Mafi, 12. Cocagi, 11. Acebes ; 10. Selponi, 9. Deghmache ; 7. Brazo, 8. Lemalu, 6. Faleafa ; 5. Vivalda, 4. Eru ; 3. Brown, 2. Carbou, 1. Mailau

Les remplaçants : 16. Lam, 17. Forletta, 18. Labouteley, 19. Chateau, 20. Ecochard, 21. Séguy, 22. Piukala, 23. Muller