Chacun y trouvera matière à satisfaction mais aussi et surtout à réflexion. Le duel entre Oyonnax et Grenoble, au titre d'un ultime match de préparation n'aura en definitive apporté aux deux équipes, reparties dos à dos sur une égalité parfaite, qu'une seule certitude : elles auront encore du pain sur la planche cette semaine pour affiner leur jeu avant leurs retrouvailles, le 27 août...lors de la première journée de championnat.

Cette répétition générale n'a finalement désigné aucun vainqueur, dans la logique d'un duel équilibré qui sembla pourtant à un moment tourner à l'avantage des Oyomen, auteurs d'un 14 à 0 en inscrivant deux essais, juste avant et juste après la pause, alors que les Isérois se retrouvaient en infériorité numérique. Une interception de Qadiri changeait la donne. Le score se resserrait et l'incertitude n'allait pas forcément pousser les deux équipes à se dévoiler. Trop souvent hachée, parfois brouillonne, l'ultime demi-heure aboutissait à une parité dont les deux camps ont finalement du se contenter.

Au bilan de cette soirée Joe El Abd, l'entraîneur oyonnaxien, en soulignant "un résultat anecdotique", veut retenir "la solidarité du groupe" tout en traçant un plan de marche pour le prochain voyage à Grenoble "il faudra être plus ambitieux, plus exigeants, plus précis. Nous aurons beaucoup de choses à régler cette semaine."

Fabien Gegenbacher, son homologue isérois, évoque lui "la nécessité de poursuivre le travail. Nous sommes dans la progression." Mais le satisfecit s'estompe vite devant un constat "il faudra très vite rectifier nos problèmes d'indiscipline. Quatorze pénalités, un carton jaune, un rouge, c'est beaucoup trop." Pour les Isérois le tableau se noircit encore avec l'absence annoncée de deux joueurs du cinq de devant pour l'ouverture du championnat face à Oyonnax, le 2ème une Levi Douglas expulsé suite à un placage dangereux et surtout le talonneur Jean-Charles Orioli, sorti sur une civière en première mi-temps, et pour qui le premier diagnostic pose une suspicion de rupture du tendon d'Achille.

Par Jean-Pierre Dunand