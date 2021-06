Depuis le début de ces phases finales, c’est peu dire que le Biarritz Olympique s’était fait remarquer par sa capacité à bonifier la moindre faute de l’adversaire. Face à Grenoble, lors du barrage, les “BOys” avaient inscrit trois essais en contre, lesquels avaient grandement contribué à la victoire 41-14. Une semaine plus tard, en Bretagne, le BO s’était une nouvelle fois nourri des erreurs du RCV pour faire tomber la Rabine (33-34). Au coup de sifflet de cette finale, un constat saute aux yeux. Aujourd’hui, Biarritz a payé cher ses propres fautes.

Un chiffre ? Pendant les quarante premières minutes, les rouge et blanc ont été sanctionnés à huit reprises par M. Marchat, dont six fois autour de la zone de ruck (9 points au pied pour Jaminet), avec certaines fautes largement évitables (plongeon d’Olmstead à 32e, hors-jeu de Dyer six minutes plus tard). Ajoutez à ça un plaquage manqué par Francis Saili, qui amène l'essai de Georges Tilsley (10e), et vous obtenez un retard logique à la mi-temps (16-9).

En seconde période, le carton jaune reçu par Francis Saili pour un en-avant volontaire, à une demi-heure de la fin fut, de toute évidence, un des tournants de la finale. Alors qu’ils étaient déjà dans le dur, les Basques ont non seulement perdu, pendant dix minutes, leur meilleur atout offensif. Mais les Catalans en ont surtout profité pour creuser l’écart dans la foulée (26-9) et prendre un matelas confortable, qui s'avérera, par la suite, définitif. L’essai de Jaminet ou celui de Peyresblanques, après la sirène, n'y changeront rien. “Ils nous ont dominés sur tout le match, il n’y a rien à dire. On n’a pas été au niveau, on a pris trop de pénalités, analysait justement le talonneur Lucas Peyresblanques au micro de nos confrères de Canal+. Il n’y a pas photo. Bravo à Perpignan. On ne peut pas être satisfaits de ça, ce soir. ”

Lonca : "On va se relever"

Désormais, les Biarrots devront essayer d’évacuer rapidement cette grosse frustration pour basculer sur la préparation du barrage, samedi prochain, dans leur stade d’Aguiléra. Ce sera face à Pau ou Bayonne. “Il nous reste un match, on va se relever. On a le caractère pour se mobiliser, peu importe l’adversaire”, affirmait Romain Lonca toujours sur Canal+. "Ce n'est pas fini. Ce soir, c’est la douche froide. On avait préparé quelque chose, on y croyait, mais ça n’a pas fonctionné. On n’a pas fait ce qu’il fallait, enchaînait Peyresblanques. On a une seconde chance, il faut qu’on se le mette dans la tête.”

Cette saison, les rouge et blanc ont prouvé à plusieurs reprises qu’ils étaient une équipe avec du répondant. Les cinq dernières minutes de cette finale, où ils n’ont rien lâché et ont même inscrit un essai pour l’honneur, en sont une nouvelle preuve. À eux de s’en servir afin de rebondir rapidement, et essayer d’accrocher une accession en Top 14, dans sept jours.