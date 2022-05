Rohan Janse van Resburg partira donc de Sale à la fin de la saison pour retourner sur sa terre natale : l'Afrique du Sud. Avec les Sharks, ceux de la banlieue de Manchester, le surpuissant centre d'1m85 pour 109kg a disputé 71 matchs et inscrit 23 essais, soit un total de 115 points. Après avoir joué avec les Blue Bulls, les Golden Lions, et les Lions, van Resburg découvrira un quatrième club sud-afriquain. Le joueur de 27 ans a signé pour une durée de trois avant avec les CELL C Sharks. Il découvrira par ailleurs l'United Rugby Championship.