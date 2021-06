Le manque de date disponible pour un éventuel report de la rencontre a contraint l'organisation à octroyer une victoire à 4 points aux Trévisans.

Avec ces points en plus, le Benetton reste invaincu et ne peut plus être rattrapé tout en haut du classement, ce qui signifie que les hommes de Kieran Crowley sont qualifiés pour la grande finale de la compétition, avant même la fin de la dernière journée. Ils affronteront soit les Vodacom Bulls, soit les Cell C Sharks, le 19 juin prochain.