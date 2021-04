International à treize reprises entre 2013 et 2019, O'Donnell a effectué toute sa carrière de joueur au Munster, avec qui il totalise 186 apparitions depuis ses débuts en 2007.

"Ce fut le plus grand des honneurs et un privilège de représenter le Munster Rugby au cours des quatorze dernières saisons, a-t-il indiqué. Je pense que c'est le bon moment pour moi et ma famille de quitter le rugby. Cette saison sera ma dernière."