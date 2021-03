Munster 20–17 Connacht

Choc au sommet de la conférence B ce vendredi entre les Munstermen (1e) et le Conncacht (2e). Sur la pelouse des Rouges, ce sont les outsiders qui piquent en premier. Dès la 5e minute, le ballon est écarté après une mêlée sur les 5m du Munster et c’est Matt Healy qui se trouve en bout de ligne pour finir. Le chassé-croisé démarre ensuite lorsque le Munster répond en puissance avec James Cronin (22e).

Alors que le score est de 10-10 à l’approche de l’heure de jeu, le match s’emballe. D’abord grâce à un éclair de génie signé Mike Haley qui vient donner l’avantage aux locaux. L’arrière s’impose en l’air sur les 50m avant de percer et finalement d’éliminer O’Halloran d’un coup de pied par-dessus bien senti (17-10, 58e). Mais quasiment sur le renvoi, le Connacht met la pression dans le camp du Munster et Cloete se voit sanctionné d’un carton jaune. Les visiteurs profitent de la supériorité numérique pour inscrire un essai par Boyle (17-17). Finalement, c’est toujours en infériorité numérique à 10 minutes du terme, que le Munster inscrit trois points au pied pour tenir son succès (20-17). Les Irlandais sont plus que jamais en tête du classement.

Zèbre 20–31 Glasgow

Les Italiens du Zebre Rugby n’ont pas fait le poids face à Glasgow. Dans un duel de mal classés, les locaux menaient pourtant de 10 points à la cinquantième minute du match, après notamment deux essais en deux minutes de Bellini (20-10). Mais les Écossais ont fini par revenir et infliger un 21-0 à la lanterne rouge de la conférence A. Jamie Dobie est d’abord au soutien de Thompson pour revenir à la marque. C’est ensuite en puissance que Gordon puis Grigg franchissent la ligne. Score final 20-31.

Ospreys 20-31 Dragons

Même score scénario différent entre les Ospreys et les Dragons. Pour ce duel entre clubs gallois, ce sont les visiteurs, tout de bleu vêtus pour l’occasion, qui ouvrent la marque. Après plusieurs temps de jeu près de la ligne adverse, Aaron Wainwright franchit (23e). Un chassé-croisé est alors engagé. Kieran Williams se fend d’un doublé côté Ospreys, tandis que Holmes et Hemitt y vont de leur essai de l’autre côté (20-17, 57e). Les deux ailiers s’offrent même tous les deux un doublé en fin de match pour permettre aux Dragons de se détacher et de l’emporter finalement (20-31).

Ulster 19-38 Leinster

L’Ulster peut en vouloir à son indiscipline. Lors, là aussi, du duel entre le leader et son dauphin, les Nord-Irlandais pouvaient certainement faire mieux ce samedi. La réception du Leinster avait pourtant bien commencé. Ce sont eux qui profitent de deux cartons jaunes infligés aux visiteurs pour marquer les deux premiers essais de la partie par Coetzee et Baloucoune.

Mais très vite, dans un match qui aura vécu six cartons, l’indiscipline de l’Ulster les rattrape. Mc Closkey reçoit un carton jaune et Warwick un rouge (30e). Tout devient plus simple pour le Leinster qui remonte et surpasse son adversaire du jour grâce à des réalisations de Bent, Van Der Flier Byrne et Ruddock (12-31). La réaction d’orgueil de Lowry en fin de match ne change rien puisque Sheehan marque lui aussi en fin de match. Score final (19-38).

Edinburgh – Bennetton reporté

Le match entre les deux équipes à été reporté pour des cas de Covid-19 détectés dans le camp italien.